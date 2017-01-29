Airpods İçin Siyah Renk Seçeneği

Apple‘ın kablosuz kulaklığı AirPods için özel bir şirket siyah renk seçeneği sunuyor. Pahalı ve bir o kadar şık olan AirPods çıktığı ilk günden bu yana piyasanın lideri konumuna geldi. O kadar popüler oldu ki diğer şirketlerde kablosuz kulaklık konusunda Apple’ı örnek almaya başladılar.

Apple’ın güç ses yongasıyla donatılan kablosuz kulaklığın sadece beyaz renk ile gelmesi kullanıcıları üzmüştü. iPhone 7 modelinin Siyah renk seçeneği ile gelmesi aslında kullanıcıları biraz umutlandırmış olsa da Apple kablosuz kulaklık konusunda tek renk seçeneği sundu.

BlackPods adındaki bağımsız bir şirket Siyah renkte AirPods isteyen kullanıcıların hayalini gerçeğe dönüştürmek için piyasa çıktı. Kablosuz kulaklıklarını siyah renkte isteyen kullanıcılar için BlackPods firması 99 dolar karşılığında 3 katmanlı siyah kauçuk ile kaplıyor. İsteyen kullanıcılar Apple’ın kablosuz kulaklığını direkt siyah olarak BlackPods firmasından 249 dolara alabiliyor. Böylece 9 dolar kar ediliyor.