Akıllı cüzdan, telefon, saat derken her şeyin başına akıllı sıfatı getirildiği son günlerde teknoloji nereye uğrayacağını şaşırdı. Son olarak da akıllı defter Rocketbook teknoloji dünyasında yerini aldı. Üzerine yazdığınız yazıları bulut depolama sistemi ile kaydedip kullanıcılara farklı bir deneyim sağlayan Rocketbook‘un detayları sizler için ele aldık.

Son yıllarda teknoloji sektörüne katılmayan sektör kalmadı. Son olarak da kırtasiye sektörüne de el atan teknoloji ürünleri arasına bir yenisi daha eklendi. Kendi alanında bir ilke imza atan ve dikkatleri üzerine toplayan Rocketbook, sıradan bir A4 kağıtlarından oluşan bir defteri andırıyor.

Rocketbook ne gibi özelliklere sahip?

Yazdığınız yazıları bulut depolama sistemine kaydeden ve sayfa bitince de sizi mikro dalga fırına gönderen akıllı defter defalarca kullanıla bilecek. Dropbox, Google Drive, Evetnote gibi depolama alanlarıyla da kullanıcılara geniş bir alanda hizmet veriyor.

Hayatınız boyunca kullana bileceğiniz bu deftere, düşüncelerinizi, planlarınızı ve fikirlerini yazıp depolama servislerine kaydetmeniz mümkün. Aşağıdaki videodan detaylarını inceleye bilirsiniz.