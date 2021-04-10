Akıllı Mutfak Teknolojileri ile Tanışın!

Teknolojinin hızlı gelişimine ne iyi şekilde ayak uydurmayı başaran sektörler arasında yer alan mutfak, teknolojiden en iyi şekilde faydalanan alan olma yolunda hızla devam ediyor. Akıllı telefonları kullanarak mutfağınızda yer alan musluğunuzun suyunu açıp kapatabilir, fırında unuttuğunuz yemeğin yanmaması için fırınınızı kapatabilir ya da buzdolabınızın ayarını akıllı telefonla ayarlayabilirsiniz. Mutfakta bulunan bütün teknolojik aletleri bir akıllı telefon ile kontrol edebilmemize olanak sağlayan mutfak teknolojileri, mutfaktaki her alanda aktif olarak kullanılmaya başlandı.

Bu teknolojiyi evinizin ya da ofisinizin mutfağına taşıyarak konforlu ve rahat bir yaşam alanı oluşturarak keyifli ve değerli zaman geçirebilirsiniz. Aynı zaman da bu akıllı teknolojilerin en iyi şekilde kullanımı için hazır mutfak dolaplarıarasında sizin zevkinize ve mutfağınızın boyutuna göre seçim yaparak mutfak teknolojilerinin verimliliğinden daha fazla faydalanın. Hazır mutfak dolapları, akıllı mutfak dolaplarıyla tam uyumlu çalışan ve farklı renk, tasarım özelliklerinin yanı sıra birinci sınıf malzemelerle üretilerek uzun süreli kullanım olanağını da sunuyor. Ancak hazır mutfak dolapları hakkında detaylı bilgiler vermeden önce akıllı teknolojiler hakkında birkaç bilgi verelim.

Su Kontrolü: Farklı markalarla üretilen Bas ve Çevir kullanımını sunan duş sistemi mutfaklarda da aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bas ve Çevir özelliği mutfakta yemek yaptığınız esna da ya da ellerinizin dolu olduğu zamanlar da sezgisel bir hareket izleyerek suyu açma ya da kapamanıza olanak tanıyor. Bu sistemi bizlere sunan sistem ise SmartControl bataryası.

Farklı markalarla üretilen Bas ve Çevir kullanımını sunan duş sistemi mutfaklarda da aktif olarak kullanılmaya başlandı. Bas ve Çevir özelliği mutfakta yemek yaptığınız esna da ya da ellerinizin dolu olduğu zamanlar da sezgisel bir hareket izleyerek suyu açma ya da kapamanıza olanak tanıyor. Bu sistemi bizlere sunan sistem ise bataryası. Akıllı Bulaşık Makineleri: Bulaşık makineleri geçmiş dönemlerde merdaneli ile hayatımıza girmeyi başarmasının ardından teknolojinin hızlı gelişimi sayesinde çamaşırlarınızı seçtiğiniz programa özel olarak deterjan miktarını kendi ayarlayarak ihtiyaç duyulan miktarda deterjanı kullanıyor. Bu akıllı sistemi, akıllı televizyonunuz, akıllı telefonunuz ya da tabletinizle kontrol ederek rahatlığın ve teknolojinin tadını çıkarın.

Bulaşık makineleri geçmiş dönemlerde merdaneli ile hayatımıza girmeyi başarmasının ardından teknolojinin hızlı gelişimi sayesinde çamaşırlarınızı seçtiğiniz programa özel olarak deterjan miktarını kendi ayarlayarak ihtiyaç duyulan miktarda deterjanı kullanıyor. Bu akıllı sistemi, akıllı televizyonunuz, akıllı telefonunuz ya da tabletinizle kontrol ederek rahatlığın ve teknolojinin tadını çıkarın. Akıllı Buzdolapları: Buzdolapları teknolojiden en iyi faydalanan mutfak ürünleri arasındadır. Gıda tanıma teknolojileri sayesinde buzdolabında bulunan bütün gıda ürünlerinin ihtiyaç duyduğu sıcaklık ve soğukluk dereceleri hakkında bilgilerin verilmesi ve satın aldığınız gıda ürünlerini en taze şeklinde tutma önerilerini sunan buzdolapları mevcut. Bu teknolojik buzdolapları sayesinde ürünlerin tazeliğini koruyarak en iyi şekilde tüketmenizi sağlayabilirsiniz.

Buzdolapları teknolojiden en iyi faydalanan mutfak ürünleri arasındadır. Gıda tanıma teknolojileri sayesinde buzdolabında bulunan bütün gıda ürünlerinin ihtiyaç duyduğu sıcaklık ve soğukluk dereceleri hakkında bilgilerin verilmesi ve satın aldığınız gıda ürünlerini en taze şeklinde tutma önerilerini sunan buzdolapları mevcut. Bu teknolojik buzdolapları sayesinde ürünlerin tazeliğini koruyarak en iyi şekilde tüketmenizi sağlayabilirsiniz. Yemeklerinizi Eve Gitmeden Pişirmeye Başlayın: Son dönemlerde akıllı evlerde en fazla kullanılan ürünler arasında yer alan teknolojik fırınlar, eve gitmeden akıllı telefonlar sayesinde kontrol edebilmenize olanak sağlıyor. Öyle ki fırında pişmeyi bekleyen bir yemeğinizi telefonunuza kuracağınız uygulama sayesinde eve gitmeden fırını açabilir ve siz eve gidene kadar yemeğinizin pişmesini sağlayabilirsiniz. Bu akıllı fırınlar son dönemlerde en ilgi çeken akıllı mutfak teknolojileri arasında yer almaktadır.

Son dönemlerde akıllı evlerde en fazla kullanılan ürünler arasında yer alan teknolojik fırınlar, eve gitmeden akıllı telefonlar sayesinde kontrol edebilmenize olanak sağlıyor. Öyle ki fırında pişmeyi bekleyen bir yemeğinizi telefonunuza kuracağınız uygulama sayesinde eve gitmeden fırını açabilir ve siz eve gidene kadar yemeğinizin pişmesini sağlayabilirsiniz. Bu akıllı fırınlar son dönemlerde en ilgi çeken akıllı mutfak teknolojileri arasında yer almaktadır. Akıllı Ev Sistemleri: Akıllı mutfak teknolojisi içinde yer almasa da mutfağı da kapsadığı için bu akıllı teknolojiden bahsetmesek olmaz sanırım. Bu sistem evinizde bulunan elektrik ya da doğalgaz gibi kullandığımız enerjilerin açık ya da kapalı olması durumunda akıllı telefonlar ile kullanabileceğimiz bir sistem. Öyle ki işe gittiniz ve mutfağınızdaki gazı açık unuttunuz. Ancak bu bir sorun olmaktan çıkmış durumda. Tek yapmanız gereken akıllı telefonunuzdan uygulamaya girerek tek tuşla gazı kesmek. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmezi konumda yer almaya devam ediyor.

Akıllı mutfak teknolojilerinin en iyi şekilde çalışmasına olanak tanıyan ürünler ise mutfakta bulunan mutfak dolapları. Mutfak dolapları akıllı teknolojilerin çalışması için en özel alanları oluşturur. Ancak bunların yanı sıra mutfak dolapları akıllı teknolojilerle en iyi uyumu sağlayarak oldukça şık ve modern mutfağı sağlamanıza olanak tanıyan ürünlerdir. Son dönemlerde teknoloji ile iyi bir şekilde gelişim sağlayan mutfak dolapları son dönemlerde hazır mutfak dolapları tarzında üretilmeye başlandı. Bu hazır mutfak dolapları akıllı teknolojilerle satılan ve ayrı satılan modelleri olsa da oldukça ilgi çekici tasarımlarıyla ön plana çıkmaya başladı. Her eve göre farklı boyutlarda olmasının yanı sıra kullanılan malzemelerin kaliteli olması sebebiyle uzun süreli kullanımlar için de en büyük avantajları sunuyor. Ayrıca farklı renk ile üretilen mutfak dolapları her zevke uygun olarak üretilmeye devam ediyor. Farklı tarz ve farklı modellere göre hazır mutfak dolapları hakkında bilgi almak için Evim ticaret ile iletişime geçebilir, akıllı mutfak teknolojileriyle en uyumlu şekilde çalışan hazır mutfak dolaplarını görebilirsiniz.