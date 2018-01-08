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Akıllı Saat Karşılaştırma

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Huawei P Smart
Asus Zenfone 5z
Asus Zenfone 5 (2018)
Asus Zenfone 5 Lite
Asus Zenfone Max (M1)
Vestel Venus Z20

Popüler Telefonlar

Apple iPhone X Apple iPhone X
Meizu Pro 7 Plus Meizu Pro 7 Plus
Samsung Galaxy S8 Plus Samsung Galaxy S8 Plus
Xiaomi Mi A1 Xiaomi Mi A1
Samsung Galaxy Note 8 Samsung Galaxy Note 8
Motorola Moto X4 Motorola Moto X4

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