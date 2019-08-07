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Akıllı Saat Sektöründe Liderler Yarışıyor!

Telefon liderleri belli. Peki ya akıllı saat pazarında işler nasıl?

By Muhammed Arslan

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En İyi Akıllı Saatler 2018 (Şubat)

Akıllı telefon pazarı her geçen gün genişliyor. Liderler yenilikçi tasarımlarıyla liderliği elinde tutmaya çalışıyor. Akıllı telefonlara ek olarak akıllı saat dünyası da kendi içerisinde rekabete yelken açıyor. Sadece bu yılın 2. çeyreğinde 12 milyon adet akıllı saat satışı oldu. Bu sonuç ile birlikte geçen yılın aynı dönemine göre %44 arttı.

Apple Watch bu pazarın lideri. Toplam gönderilerin 5.7 milyonunu Cupertino devi elinde bulunduruyor. Bu da pazarın neredeyse yarısını kontrol ettiği anlamına geliyor.

Samsung, 2. çeyrekte 2 milyon sevkiyat gerçekleştiriyor. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre iki katından fazla. Tabi ki beklentiler biraz daha değişecek gibi duruyor. Buna sebep olabilecek etmen ise Strategy Analytics, Galaxy Watch Active2 ve diğer yeni modellerin pazarın varlığını genişletmesine yardımcı olacağına inanıyor.

Satıcılar ( Milyon )2018 2.Çeyrek2019 2.Çeyrek
Apple3.85.7
Samsung0.92
Fitbit1.31.2
Others2.63.4
Toplam8.612.3
Toplam Sayının Dağılımı2018 2.Çeyrek2019 2.Çeyrek
Apple44.40%46.40%
Samsung10.50%15.90%
Fitbit15.20%9.80%
Others29.80%27.90%
Toplam100.00%100.00%
Yıllık Artış (%)55.40%43.60%

Büyüyen pazara rağmen sevkiyatların azalmasından dolayı Fitbit üçe düştü. Premium segmentte Apple’a kaybediyor ve Fitbit Versa Lite giriş seviyesinde düşüyor.

Sonuçların sürekli oynamasının sebebi genişleyen özellikler ve artan pazar ağına karşı isteklerin giderilmesinden kaynaklı oluyor.

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