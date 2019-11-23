Akıllı Telefon Dünyası Karışıyor – Rusya Apple Ürünlerini Yasaklıyor!

Rusya’da 2020 yılında yürürlüğe girecek olan yeni bir yasa yalnızca Apple iPhone’larda değil, yabancı yazılım kullanan diğer ürünlerde de yasak koyabilir. Rusya Parlamentosu’nun alt meclisi, BBC’ye göre, önceden yüklenmiş bir Rus yazılımına sahip uygulamaları çalıştıran elektronik uygulamaları için yeni yasalar çıkardı.

Bu yasa, Temmuz 2020’den itibaren ülkede satılan bazı cihazlar için geçerli olacaktır. Avrupa Birliği, telefon şirketlerine ait kullanıcıların cihazı ayarlarken uygulama tercihlerini seçmelerine olanak tanıyan benzer bir kanuna sahiptir.

Tasarıya göre, akıllı telefonlar (iPhone’lar dahil), bilgisayarlar ve akıllı TV gibi elektronik cihazlar önceden kurulmuş yerel olarak üretilmiş Rus yazılımıyla satılmaya başlayacaklıdır. Bu, birinci taraf yazılımlardan ayrı olarak, cihazların satışlarına hak kazanmak için önceden kurulmuş Rus alternatiflerine sahip olması gerektiğini veya başka bir deyişle Temmuz 2020’den itibaren ülkede yasaklanacaklarını belirtiyor.

Bu kanunun destekçileri, Rus teknolojisini desteklemeyi ve insanların verilerini kötüye kullanan firmaları hedef aldığını söylüyor. Bu yasaya uygun elektronik / aletlerin ve önceden kurulması gereken Rus yapımı yazılımların tam listesi hala hükümet tarafından belirlenmemektedir.

Rusya ilk defa böyle bir yasa çıkarmadı. Ülke, son beş yıldır sıkı internet yasaları getirmektedir. Sonuncusu, birkaç hafta önce yürürlüğe girdi. Bu da yetkililerin internet trafiğini kısıtlama gücüne sahip olmalarını sağladı.