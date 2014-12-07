“Sabah kalktınız, hazırlanıp dışarı çıktınız ve Apple Store’a gidip yepyeni bir iPhone 6 Plus aldınız, kullanmaya başladıktan sonra sıcak bir şeyler içmek için bir yerde oturdunuz, telefonunuzu masanın üzerine koydunuz. Montunuzu çıkarmak için bir kaç saniye arkanızı döndünüz, oturduğunuz da bir de baktınız ki yeni telefonunuz artık yok!”

FCC (Federal Communications Commission) tarafından açıklanan verilere göre Apple sayesinde akıllı telefon çalınması gibi durumlar artık daha az gerçekleşiyor, Apple tarafından sunulan iPhone’umu bul veya kitle gibi özellikler sayesinde telefon çalındığı andan itibaren hiç bir değeri kalmıyor çünkü Apple bu özelliğinde telefon çalındığında sadece sahibinin tekrar açabilmesi gibi bir koşul koymuş. Bu sayede telefon çalınsa bile sizin elinizden başka kimsenin elinde çalışmıyor. Akıllı telefon hırsızlığı San Francisco’da %38, New York’ta %19 ve Londra’da ise %24‘e kadar düşmüş durumda. Gelişmeler için takipte kalınız.