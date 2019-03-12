Akıllı telefon olmadan Whatsapp kullanmak ya da iki farklı Whatsapp hesabı kullanmak uzun zamandır oldukça popüler olan bir yaklaşım. Aslında bu durum herhangi bir senorya da gerekli tek unsuru beraberinde getiriyor. Bir telefon numarası ihtiyacı.

Dünyanın en büyük sohbet uygulamalarından birisi şüphesiz Whatsapp’tır. Hemen her ülkeden ya da dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin kullandığı popüler bir uygulama.

Bugün sizlere akıllı telefon olmadan Whatsapp kullanmak nasıl olur, kısa ve detaylı bir rehber eşliğinde açıklayacağız. Tabi ki önce bilgisayarınıza Android Emülatör indirmeniz gerekiyor. Daha önceden yazdığımız En İyi Android Emülatörleri 2019 makalemizden yardım alabilirsiniz.

Android Emülatör Kullanarak Whatsapp Kullanmak

Benim kişisel olarak kullandığım Nox App Player üzerinden bunu gerçekleştirebilirsiniz. Şidmi adımlara geçelim.

Adım – Nox App Player’ı indiriniz.

Yukarıda bahsettiğim En İyi Android Emülatörleri makalemize girerek ordan Nox App Player’ı indiriniz. Ya da tarayıcınızdan bu adrese tıklayınız.

Nox App Player indirildikten sonra, indirilen dosyayı iki kez tıklayarak uygulamayı bilgisayarınıza yükleyin.

İndirilen uygulamayı PC’nize veya Mac’inize yüklemeyi tamamlamak için Talimatları izleyin.

Bilgisayarınıza WhatsApp indirildikten ve yüklendikten sonra, bilgisayarınızdaki WhatsApp simgesine tıklayarak WhatsApp’ı açın.

Sonra, WhatsApp sizden WhatsApp’tan bir doğrulama kodu alabilmeniz için Telefon numaranızı girmenizi isteyecektir. Cep Telefonu Numaranız olmadığı için Ev Telefon Numaranızı girin.

Telefon numarasını girdikten sonra bilgisayarınızda bir doğrulama hatası mesajı göreceksiniz. Beni Ara seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

seçeneğine tıklamanız yeterlidir. Ev Telefon Numaranızdaki WhatsApp’tan Otomatik Bir arama alacaksınız. Aramayı dinleyin ve Doğrulama Kodunu not edin.

alacaksınız. Aramayı dinleyin ve not edin. Bilgisayarınızdaki açılır pencerede Doğrulama Kodunu girin (aşağıdaki resme bakın).

Doğrulama kodunu girdikten sonra, bilgisayarınızda WhatsApp Hesabınızı göreceksiniz.

Cep Telefonu kullanmadan Bilgisayarınızda WhatsApp’ı edinmekte başarılı olup olmadığınızı görmek için Rehberinizden herhangi biriyle sohbet etmeye başlayın. Şayet rehberinizde kimse yok ise, kişilerinizden birkaçını rehberinize ekleyeniz.