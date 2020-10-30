Akıllı Telefon Pazarının Lideri Bir Kez Daha Samsung Oldu

Küresel akıllı telefon pazarı, 2020’nin üçüncü çeyreğinde toparlanma belirtileri gösteriyor. Bu süre zarfında akıllı telefon gönderimleri 2019’a göre sadece %1,3 azaldı ve toplam 353,6 milyon akıllı telefon dünyanın farklı noktalarına sevk edildi.

Samsung Electronics bu çeyrekte en üst sırada yer aldı ve hatta beklenenden daha iyi performans gösterdi. Samsung’un küresel akıllı telefon pazarının sevkiyat sonuçları, önceden tahmin edilenden daha güçlü bir istikrar gösterdi.

IDC raporuna göre, devam eden Koronavirüs salgını nedeniyle pazarın başlangıçta yıllık %9 düşüş göstermesi bekleniyordu. Bununla birlikte yapılan güvenlik önemlemleri, ekonomi düzeltme çabaları ve kısıtlamaları kademeli olarak gevşeten çeşitli ülkeler sayesinde bu durum daha aza indirgendi.

Özellikle, önemli pazarlar da güçlü bir toparlanma söz konusu oldu. Bazı ülkeler daha hızlı toparlanıyor. En büyük ikinci akıllı telefon pazarı olan Hindistan, salgına rağmen bu çeyrekte yüksek satış hacmine ev sahipliği yaptı.

Küresel konumuna benzer şekilde Samsung, Hindistan pazarında da pazar lideri olarak tahtını geri aldı. Bu, muhtemelen pazar büyümesini artıran yoğun rağbetten kaynaklanıyor olabilir.