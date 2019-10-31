Akıllı Telefon Pazarları Satış Rakamları Açıklandı – Rekabet Büyüyor!

Canalys bugün, Çin raporundan bir gün sonra, 3. çeyrekte akıllı telefon pazarındaki analizini yayınladı. İki yılda ilk kez, pazar toplam satışlarda bir artış gördü. Muhtemelen Huawei’nin Çin’deki performansı bunun büyük bir parçası olabilir.

Shenzhen merkezli Huawei, yıllık %29 büyüme kaydetti. Ancak daha büyük resme bakıldığında, geçtiğimiz yıl 3. çeyrek dönemine kıyasla Çin dışında daha az telefon satmaya başladı. Temmuz ve Eylül 2019 arasında, akıllı telefon üreticileri, geçen yıl 348.9 milyon satıştan sadece yüzde bir daha fazla olan 352.4 milyon adet sattılar.

Samsung, agresif bir yeni ürün stratejisi sayesinde, bir önceki yıla göre %11 artışa tanıklık etti. Galaxy A serisi, uygun fiyatlı Galaxy J ailesinin yerini aldı. Ve Samsung, mevcut her pazar boşluğuna uyacak şekilde en az on farklı model tanıttı. Ayrıca 2018 sayılara kıyasla satışları artırmaya yardımcı olan Galaxy S10 ve Galaxy Note10’un 5G modelleri de var.

Canalys’den Rushabh Doshi, 5G’nin “Samsung için bir sonraki savaş alanı” olduğunu söyledi. Chipset ve modemlerini tasarlayan az sayıdaki şirketten biri olarak ön plana çıkıyor. Qualcomm gibi üçüncü taraf tedarikçilere güvenmemektedir.

Apple, ekstra geniş açılı kamera ile üç yeni akıllı telefon tanıttı. Bu sayede düşüşten kurtuldu. Kısmen %7’lik bir düşüş yaşadı. Canalys, Apple’ın 2020’de müşterilerini 5G cihazlarını beklemeye ikna etmeye çalıştığını düşünüyor.

iPhone yapımcısının hemen arkasında Xiaomi, Oppo ve Vivo var. Bu üreticilerin hepsinin bu yıl en az bir 5G akıllı telefonu var. Bu da Apple’ın kaybetmesinde ki en büyük etkenlerden birisi haline geldi.