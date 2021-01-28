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Akıllı Telefon Satışları Büyümeye Devam Ediyor!

Akıllı telefon satışları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde de önemli ölçüde büyüme gösterdi. İşte detaylar..

Yunus Emre Çakır

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Akıllı Telefon

IDC, dünya genelin akıllı telefon satışlarına dair yeni bir rapor yayımladı. Virüs sebebiyle çalkantılı geçen 2020 yılının ardından 1 Ekim – 31 Aralık dönemindeki akıllı telefon satışları ortaya çıktı. Apple 90.1 milyon ile listenin ilk sırasında yerini korumuş durumda. iPhone 12 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple tek bir çeyrekte liderlik sağladı. Bu durum şirketi %22,2 oranında büyümeye götürdü.

Samsung ise, pazarda giriş ve orta seviye modelleriyle devam eden bir büyüme gösterdi. Şirket 73,9 milyon satış rakamıyla %6,2 büyüme göstererek listenin ikinci sırasında yerini aldı. Xiaomi, 43.4 milyon satış rakamına ulaşarak pazarda üçüncü sırayı aldı. Dördüncü çeyrekte ise %32 oranında en yüksek büyümeyi kaydetti.

Apple iPhone 12

Oppo, 33,8 milyon satış yaparak, %10,7 büyüme rakamına ulaştı. Listenin asıl ismi Huawei oluyor. Google ürünlerinden yasaklanmasına rağmen dördüncü çeyrekte 32,2 milyon satış yaptı ve %42,4 bir düşüş yaşadı. Çünkü 2019 yılında şirket dördüncü çeyrekte 56,2 milyon satış yapmıştı.

2020 yılı virüs sebebiyle her sektörde olduğu gibi akıllı telefon pazarında da zorlu bir yıl oldu. Satışlar 2019’a göre %6 oranında düştü. Xiaomi, Apple, Vivo dışında tüm markalar yıllık satış oranında azalma gördü. Samsung yıllık 266.7 milyon ile lider konumda. Daha sonra Apple 206.1 ve Huawei 189 milyon ile listenin ilk üçünde yer alıyor. 2020 yılında toplam 1.29 milyar akıllı telefon satışı oldu.

Bu rakam 2019 yılına göre %5,9 daha az oldu. Ancak genel olarak bakacak olursak eğer akıllı telefon pazarı 2020’nin dördüncü çeyreğinde %4.3 büyüme gösterdi. IDC 2021 yılının akıllı telefon pazarında bir artış yılı olacağını tahmin ediyor.

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