Huawei Y9 (2018) Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Huawei, akıllı telefon sınıflarını yenilemeye devam ediyor. Son olarak yeni Smart P modelini ülkemizde satışa çıkardığını açıklayarak dikkat çeken markanın şimdi ise Huawei Y9...
ZTE Nubia N3 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı
Sürekli yeni akıllı telefonlar tanıtmaya başlayan ZTE, son olarak yeni bir akıllı telefonu daha piyasaya sürdü. Bu kez ZTE Nubia N3 akıllı telefonlarının duyurulduğunu...
Galaxy Note 9 için Haberler Gelmeye Başladı
Samsung’un son amiral gemisi serisi olan Galaxy S9 akıllı telefonları çok kısa bir süre içerisinde tanıtıldı. Galaxy S9 serisinin tanıtılmasının ardından gözler bu kez...
Xiaomi Mi Mix 2s İki Yeni Videoda Görüntülendi
Tasarımları konusunda en iyi akıllı telefon modellerinden biri olarak değerlendirilen Xiaomi, çok kısa bir süre sonra yeni akıllı telefon modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Markanın 27...
Huawei Honor 7C Reklam Filmi Sızdırıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi
Huawei Honor 7C modelini tanıtmaya bir haftadan kısa bir süre kalmışken reklam filmi bugün sızdırıldı. 12 Mart'taki açılış kesinleşmiş oldu. Bu oldukça uzun videoyu...
LG V30s ThinQ ve V30s Plus Ne Kadar? İşte Şaşırtan Fiyatı!
LG V30s ThinQ ve V30s Plus kendi ülkeleri olan Güney Kore'de piyasaya sürülüyor. Sonunda fiyatlandırma detayları da ortaya çıktı. Güney Koreli meraklılar şimdi sipariş...
Oppo R15 ve R15 Plus Tanıtım Videosu Yayınlandı: Özellikleri ve Çıkış...
Oppo R15'i ay sonuna kadar tanıtmaya hazırlanıyor olabilir. Oppo R11 gibi bir satış politikası izlenecek ve büyük olasılıkla 400 €'nun altında fiyatlandırılacak. Oppo R15'in TENAA sertifikasınde...
İşte Gerçek Huawei P20, P20 Pro ve Lite Görselleri
Mart ayının sonunda tanıtılması beklenen Huawei’nin yeni amiral gemisi akıllı telefonları için geri satım başladı. Telefonların özellikleri için sürekli olarak yeni detaylar gelmeye devam...
OnePlus 6 Performans Testlerinde Ortaya Çıktı
Amiral gemisi katili olarak tanıdığımız ve kısa süre içerisinde yakaladığı başarıyla kendisini gösteren OnePlus, dolu dizgin yoluna devam ediyor. OnePlus 3 ve 3T modellerinde...
Huawei P20 Tanıtım Videosu Yayınlandı: İşte Merak Edilen Üçlü Kamera!
Huawei'nin Leica modellerine özenmediğini görmek çok güzel. Huawei P20 modeli ile çift kamera kurulumu yerine üçlü kamera kurulumunu benimsedi. Şunu tekrar hatırlatalım ki Huawei’nin...
LG G7 Neo Özellikleri ve Görselleri Ortaya Çıktı
LG, akıllı telefon sektöründe bir türlü istediğini alamayan markalar arasında yer alıyor. Güney Koreli teknoloji şirketi, sürekli olarak yeni amiral gemilerini pazara sunmuş olsa...
Nokia 7 Plus Çin’de Satışa Çıktıktan 5 Dakika Sonra Tükendi!
İnsanlar Nokia 7 Plus'u sever mi? sorusunun cevabı niteliğinde bir olay Çin'de yaşandı. Çin'deki telefon meraklısı insanlar satışa çıkan Nokia 7 Plus modelinin ilk partisini...
Huawei P20 Lite TENAA Kayıtlarında Görüldü: İşte Detaylı Özellikleri
Vodafone İspanya geçtiğimiz günlerde Huawei P20 Lite'ı broşüründe göstermişti. Şimdi Huawei P20 Lite TENAA kayıtlarında görüldü. Benzer görünmelerine rağmen bu Huawei P20'nin farklı bir...
Uygun Fiyatlı Huawei Mate SE Özellikleri Ortaya Çıktı
Huawei, akıllı telefonlarını pazarda yaygınlaştırma konusunda kararlı gibi gözüküyor. Apple ve Samsung’un hemen arkasında akıllı telefon satışlarının 3.büyük markası olarak bilinen Çinli akıllı telefon...
Huawei P20 Tanıtım Görüntüleri Ortaya Çıktı: AI Destekli Üçlü Kamera!
Bugün resmi olan tanıtım posterleri Huawei P20 serisinde üçlü kamera kurulumunu bizlere gösterdi. AI desteği de gözlerden kaçmadı. Etiket olarak "AI ile daha fazlasını...
Xiaomi Mi Mix 2s Fotoğrafları Sızdırıldı: Kameranın İlginç Konumu!
Xiaomi Mix telefonlarının daima çarpıcı tasarımı olmuştur. Ancak kamera bölümünde hep bir eksiklik yaşamışlardır. Yakında bu durum değişecek gibi görünüyor. Xiaomi Mi Mix 2s...
Meizu E3 Tanıtım Davetiyesi Yayınlandı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi
Meizu son zamanlarda şaşırtıcı derecede garip hareketler yapıyor. M6s, Çinli üretici için oldukça endişe verici bir anons oldu. Bugünlerde çok sayıda kişi tarafından beklenen...
Huawei Honor 7C Tanıtım Tarihi Açıklandı
Honor 7C geçen ay TENAA kayıtlarında görülmüştü ve resmi hale gelme yolunda ilerliyordu. Bugün telefonun tam olarak ne zaman ortaya çıkacağını öğrendik. Huawei'nin alt...
1000 -1500 TL En İyi Akıllı Telefonlar – Mart 2018
Değişen ve gelişen teknolojiyle beraber akıllı telefonlar hayatımızın odak noktasına oturuverdiler. 2018 yılında alabileceğiniz 1500 TL civarı en iyi akıllı telefonlar listesini sizler için...
iPhone X Neden Beklenen İlgiyi Görmedi? iPhone X Alınır Mı?
Apple iPhone X satışa çıktığı andan itibaren hiç de şirket tarafından istenilen rakamlarda satılamadı. Dünyayı değiştiren iPhone serisinin onuncu yıldönümü sürümü olan iPhone X...
LG X4 Tanıtıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi
LG Güney Kore'de yeni bir hesaplı Android akıllı telefon modeli olan LG X4'ü bugün tanıttı. Telefonun fiyatı Güney Kore'de şu an yaklaşık 275 $...
Samsung Galaxy J8 Geekbench Sonuçları Ortaya Çıktı!
Samsung, üretim hattında hala bir sürü Galaxy J serisi akıllı telefonu bulunduruyor ancak hiçbiri resmi olarak henüz tanıtılmadı. Geçtiğimiz günlerde zaten çeşitli ölçütlerde ortaya...
Moto G6 Telefonu için Yeni Görseller Geldi
MWC 2018 etkinliğinde beklediğimiz yeni telefon modellerinden biri olan Moto G6 serisi, beklendiği gibi etkinlik kapsamında tanıtıma çıkmadı. Lenovo yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için...
HTC U12 için En Net Özellikler Ortaya Çıktı
Her ne kadar mobil bölümü Google’a satılmış olsa da HTC adı ile akıllı telefonların gelmeye devam edeceği belirtiliyor. Bu iddialar içerisinde yer alan ilk...
En Basit Telefon The Light Phone 2 Özellikleri ve Fiyatı
Amiral gemisi akıllı telefonların üstün özelliklerine yavaş yavaş alışmaya başladık. Çok güçlü işlemciler, yüksek RAM bellek miktarları, 256 GB gibi seviyeleri gören depolama birimleri,...
iPhone X BİM Üzerinden Satışa Çıkıyor
Akıllı telefon modelleri içerisinde en pahalı seri olarak gösterilen iPhone X modeli, ülkemizde çok fazla satılan bir telefon olmadı. Telefonun özellikleri başarılı olsa bile,...
Oppo R15 Tanıtıldı: Özellikleri ve Çıkış Tarihi
Oppo, 2017'nin Kasım ayında R11'i açıklamıştı ve şimdi de gelecek amiral gemisini Oppo R15'i tanıtıldı. Üretici, Weibo'ya, R15 ve R15 Plus olarak adlandırılacak yeni...
Xiaomi Mi Mix 2S Bu Kez Videoda Görüntülendi
Akıllı telefon dünyasının en başarılı tasarımlarını ortaya koyan markalardan biri olan Xiaomi, yeni akıllı telefonlarında yeni bir trendi daha ortaya çıkaracak. Çerçevesiz akıllı telefon...
Galaxy S9+, Pixel 2’nin En İyi Akıllı Telefon Kamerası Ünvanını Ele...
Samsung, Galaxy S9 ve S9+ modellerini bir hafta önce resmen dünyaya sunduğunda, en yeni amiral gemilerinin en gelişmiş kameralara sahip olduğunu iddia etti. Bu...
HTC Desire 12 Plus Özellikleri Sızdırıldı!
HTC Desire 12 ve onun daha büyük ve daha güçlü bir kardeşi olacak HTC Desire 12 Plus özellikleri bugün sızdırıldı. 18:9 ekranlara sahip her...