Akıllı Telefonlarda Kamera Sesi Nasıl Kapatılır?

Sürekli olarak fotoğraf çeken birisiyseniz, özellikle anı yakalamak istiyoranız, bazen en çok ihtiyaç duyduğunuz şey tamamen sessiz bir ortamdır. Özellikle hayvanların resimlerini çekmeye çalışırken son derece sessiz olunması gerekiyor.

En ufak bir hata nedeniyle tüm anı kaybedebilirsiniz. Android veya iPhone Kameraları, yüksek sesli ve bazı insanlara sinir bozucu olabilecek sahte bir deklanşör sesi kullanır.

Diyelim ki, son anda hayvanlar, deklanşörün neden olduğu ses yüzünden kaçıyorlar. Bu kelimenin tam anlamıyla herkesi çıldırtabilir ama bunun olmasına asla izin vermemek için önlem alabiliriz.

Bu yöntemlerin kullanılması, yalnızca Kamera sesi üzerine değil, aynı zamanda Snapchat, WhatsApp, Instagram veya diğer uygulamalardaki kamera sesi için de geçerli olacaktır.

Kamera Deklanşör Sesini Kapatmanın En İyi Yolları

Kamera sesini kapatmanın birçok yolu vardır. Bazı teknikler, deklanşör sesinden kalıcı olarak kurtulmanızı sağlarken, diğerleri geçici etkilere sahiptir. Yalnızca kamera sesini kapatmak amacıyla size yardımcı olacak çok sayıda 3. parti uygulama vardır. Bu yazımızı dikkate almanız size zaman kazandırabilir.

Yöntem 1: Ses Kontrol Tuşları Yardımı ( Android)

Bu, Android telefonlarda ve tabletlerde varsayılan kamera uygulaması için sessiz bir çalışma için çok hızlı bir yoldur. Hızlı ve kolaydır ve geçici bir etkidir. Bu yöntem, sesi bir süre kapatmanız gerektiğinde uygulanabilir. Titreşim / sessiz modun kapatılması, deklanşör sesini bir kez daha etkinleştirir.

Yöntem 2: Sessiz Tuşunu Kullanma (iPhone)

Sessiz modunu etkinleştrimek için iPhone’da sessize alma tuşu vardır. Hemen Ses seviyesi kontrol tuşlarının üstünde ve telefonun sol tarafında genellikle yer alıyor. Bu sayede telefonun bütün sesi de dahil olmak üzere tamamiyle ses kapanır. Bu daha önce Android telefon ile yaptığımız aynı prosedür. Etkiler geçicidir ve sessiz düğmesini yukarı çevirmek sesleri tekrar açar.

Yöntem 3: Sesi, Kamera Ayarlarından Devre Dışı Bırakma (Android)

İlk olarak Android telefonunuzdaki kamera uygulamasını açın. Seçenekler üzerine dokunun ve ardından Ayarlar simgesini tıklayın. Burada hali hazır Denklaşör ya da Kamera Sesi ayarlarını bulabilirsiniz.

Kamera uygulamasının kendisinden devre dışı bırakma seçeneği Android işletim sisteminden çok iyi bir eklentidir. Sesi beğenmeyen kullanıcılar, kalıcı olarak bu yöntemi deneyebilirler. En önemlisi, bu işlem deklanşör sesini ve aynı zamanda odaklanmak için bip sesi gibi diğer sesleri de susturur.

Yöntem 4: Kamera Sesi Kapatma Uygulamaları

VSCO uygulamasını Play Store’dan veya App Store’dan indirin. Açtıktan sonra kayıt olun. Kayıt işlemi çok fazla önemli değil, e-posta veya işlemi tamamlamak için telefon numaranızı kullanabilirsiniz.

“Studio” sekmesini seçin ve kamera düğmesine dokunun. Bu, uygulama içindeki kamerayı başlatır. Sessiz bir görüntü yakalamak için deklanşöre dokunun.

Bu uygulama bir fotoğraf günlüğü uygulamasıdır, içinde özel bir kamera uygulaması ve görüntü düzenleyici vardır. En iyi yanı varsayılan olarak deklanşör sesi yoktur, arayüz sadedir. Filtre, HDR, panorama vb. pek çok seçenek sunmaz.

Fotoğrafları hafızadan uygulamaya aktarabilir ve filtreleri, kontrastı, doygunluk, beyaz dengesi ve pozu uygulamak için editörü kullanabilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmeniz için 7 gün ücretsiz deneme süresi sunar, çünkü daha sonra özellikleri kullanmak için uygulama içi satın alma işlemi yapmanız gerekir.

Başka Neler Yapılabilir?

Bu yöntemler kullanışlıdır ve iyi sonuç verir, bunun dışında kulaklıklarınızı da deneyebilirsiniz. Kulaklık girişini takmak hoparlörü devre dışı bırakır. Kısacası deklanşör sesi çıkarmaz.

Yukarıda belirtilen 3. parti uygulamalarla ilgili yöntemler de iyi sonuç verir. Unutmayın, yöntem 3, yani Kamera uygulamasının kendisi yalnızca Android 7 veya daha önceki sürümlerle çalışır.