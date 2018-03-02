Akıllı Telefonları Gece Şarjda Bırakmak Zararlı Mıdır?

Vücudunuz dolu dolu bir günün öncesinde geceleri uyuyarak kendisini tazeler. Peki neden akıllı telefonun pilini de aynı şekilde görmemelisiniz? Bu yazımızda tam da bunu anlatıyoruz.

Şimdi telefonunuzu şarja takıp uyuduğunuzu düşünelim. Siz 2018 amiral gemilerini hayal ederek uyuduğunuz sırada, telefonunuzun içindeki pil tam güç elde etmek için iki saat boyunca şarj olur ve şarjı dolmuş olur. Gecenin geri kalanında ise pil %100 durumda olduğu için aşırı şarj ile pile yapılabilecek zararı önler…

Ancak pilin ısı üretmesini engelleyemez!

Akıllı Telefonu Uzun Süre Şarj Etmek Pil Ömrünü Kısaltır

Telefonunuzu yastık veya battaniyenizin altında tutarsanız veya şarj ederken geceleri bir çantanın içinde tutarsanız, pilinizin tam kapasiteye kadar şarj olma özelliğini sınırlıyor olabilirsiniz. Örneğin piliniz bir yıl boyunca 40 santigrat derece sıcaklığa ulaşırsa, yalnızca %100 şarj olurken, pil kapasitesinin %65’ini ancak geri kazanırsınız. Daha da şaşırtıcı olan ise piliniz sadece üç ay boyunca 50 santigrat derecede çalışırsa, pil kapasitesinin %40’ını kaybedersiniz.

Akıllı Telefonlar Ne Kadar Şarj Edilmeli?

Veriler pilinizin %40 ile %80 arasında şarj edilmesinin optimal ömrüne sahip olmasını sağlayacağını gösteriyor. Yani telefonunuz bu değerler arasında şarj edilip çıkartılırsa ömrü uzun olacağı söyleniyor. Bu da öğle arası kısa bir sürede şarj etmenin telefonunuzun pil hücresi için iyi bir şey olduğuna işaret ediyor. Bir gece şarj etmek bu uzun ömürlülüğe asla izin vermez. Siz illa da telefonunuzun bütün gece şarj edilmesine izin verecekseniz, telefonun pilinin gereksiz yere ısınmasına neden olacak herhangi bir şeyle üzerinin kapatılamadığından emin olun.