Akıllı Yanıt Uygulaması Google Reply Ortaya Çıktı!

Google, Android için yeni bir özelliği yayınladı: Google Akıllı Yanıt Uygulaması olan Google Reply resmen çıktı. Aslında uygulamdan ziyade sistem düzeyinde yapılan bir Android yenilemesine tarzında bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Bu uygulamaya Google Reply adı verildi ve herhangi bir mesajlaşma uygulaması için gelen bildirimlere doğrudan yanıt vermenizi sağlayan akıllı içeriğe dayalı yanıtları size sunuyor. Daha detaylı açıklayalım. Normalde Hangouts, Facebook Messenger, Android Mesajlar, Skype üzerinde bir metin aldığınızda, mesajınıza doğrudan cihazınızın bildirim gölgesinden cevap verebilirsiniz. Google‘ın Reply isimli bu özelliği ile bunun yerine, göndermek için hafifçe dokunarak kullanabileceğiniz birkaç bağlamsal akıllı yanıt seçeneği size sunuluyor.

Tecrübelerimize göre, hızlı yanıt seçenekleri sadece robotik mesajlar olmakla kalmıyor, aynı zamanda kendilerini biraz daha insan benzeri kılan özelliklere sahipler.

Ancak Reply uygulamasında bulunan tek özellik bu değil. Araba ya da bisiklet kullanıyorsanız, mesajlaşmalarınıza otomatik olarak yanıt vermenizi sağlayabiliyor.

Akıllı yanıtların size tanıdık gelmesi gayet normal – bunlar Google Allo‘da daha önce tanıtıldı ve Google‘ın en yeni mesajlaşma uygulamasının en iyi özelliklerinden biri idi. Yine neredeyse tüm bu akıllı yanıtlama işlevselliği, gelecekteki bir Android yapımının kolaylıkla küçük bir özelliği olabilirmiş gibi görünüyor. Ancak şu anda ayrı bir uygulamaya paketlemeyi, potansiyel olarak erişimini ve daha geniş bir kitleye genişletebileceğini tahmin etmek zor.

Şu anda Google Reply henüz Play Store’da değil, ancak buraya tıklayarak apk dosyasını indirebilir ve deneyebilirsiniz.