Giriş seviyesi akıllı telefon modellerine çok sık yeni akıllı telefon eklenmemeye başladı. Bu alanda çok az sayıda yeni model görüyoruz. Bu modellerden birisi de Alcatel 1X (2019) akıllı telefonları oldu. Giriş seviyesi akıllı telefonlar arasında yer alan Alcatel 1X (2019) modeli hem tasarımsal açıdan hem de teknik özellikler açısından iyi sayılabilecek modellerden bir tanesi. Sınıfına göre ideal özelliklere sahip olan akıllı telefona daha yakından bakalım. Bakalım Alcatel 1X (2019) gerçekten almaya değer akıllı telefonlardan birisi mi?

Alcatel 1X (2019) Tasarımı Nasıl?

Alcatel 1X (2019) akıllı telefonlarında dikkat çeken ilk kısım tasarım. Tasarım kısmında yeni serilerden farklı olarak çerçeveli bir tasarım çizgisi var. Çentikli ekran tasarımından farklı olarak hem üst hem de alt kısımda çerçeveli bir akıllı telefon sunuluyor. Yan kısımlarda ise nispeten daha ince çerçeveler var ancak yine de çerçeveler bulunuyor.

Hem üst kısımda hem de alt kısımda dikkat çeken çerçevelerin dışında arka kapak tasarımında ise sınıfından daha iyi bir akıllı telefon görüyoruz. Giriş seviyesi akıllı telefonlarda çok sık görmediğimiz Alcatel 1X (2019) akıllı telefonlarının çift arka kamera kullandığını görüyoruz. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın hemen altında ise flaş ışığının yer aldığı görülüyor.

Flaş ışığının hemen altında kalan kısmında ise parmak izi sensörleri var. Yine arka kapak tasarımında da dikkat çeken başka bir detay söz konusu değil. Arka kısımda biraz daha yenilikçi ön kısımda ise standart bir tasarım söz konusu. Telefonun ölçüleri ise 146.35 mm X 68.8 mm X 8.3 mm olarak açıklandı. Bu ölçülerle beraber Alcatel 1X (2019) modelinin ağırlığı ise 130 gram olarak belirlenmiş durumda. Son olarak renk seçeneklerinde 3 farklı alternatif sunulduğunu da ekleyelim. Siyah, Altın ve Mavi renk seçenekleri dikkat çeken seçenekler.

Alcatel 1X (2019) Ekran Özellikleri

Bahsettiğimiz gibi yeni akıllı telefonlar giriş seviyesi akıllı telefonlar sınıfında yer alıyor. Yeni akıllı telefonların ekranlarından da çok yüksek bir performans beklememek gerekiyor. 5.5 inçlik bir panelin kullanıldığı akıllı telefonun 720 X 1440 piksel çözünürlük değeri var. Standart olarak gösterebileceğimiz bu değerlerle beraber elde edilen piksel yoğunluk değeri ise 293 PPi olarak açıklandı.

Alcatel 1X (2019) modelinin ekran teknolojisi kısmında ise IPS LCD panellerin kullanıldığı açıklandı. Dragontrail ekran korumasına sahip olan akıllı telefonlar %77.53 ekran gövde oranı sunuyor. Ekran kısmında dikkat çeken başka bir detay söz konusu değil. Bunların dışında genel olarak aynı özelliklerin kullanımda olduğunu söylemek gerekiyor.

Alcatel 1X (2019) Teknik Özellikleri

Giriş seviyesi akıllı telefonların teknik özellikleri kısmına geçelim. Serinin fiyatının düşmesini sağlayan teknik özellikler, çok dikkat çekici değil. Serinin içerisinde yer alan işlemci modeli MediaTek MT6739WW olarak açıklandı. 4 çekirdekli işlemciler 1.5 GHz değerinde hız sunuyor. Giriş seviyesi akıllı telefonların beraberinde gelen grafik birimi ise PowerVR GE8100 olarak açıklandı.

Yine işlemcilerin üretim teknolojisi kısmında ise 28 nm üretim teknolojisinden yararlanıldığını da eklemiş olalım. Bellek kısmına geçtiğimiz zaman da yeni akıllı telefonların 2 GB RAM bellek miktarını kullandığını görüyoruz. Depolama alanı da RAM bellek miktarına bağlı olarak 16 GB şeklinde belirlenmiş durumda. Maksimum olarak yükseltilebilir hafıza ise 128 GB olarak belirlenmiş durumda.

Alcatel 1X (2019) Kameraları

Gelelim yeni akıllı telefonların kameralarına. Bu modelin içerisinde çift arka kamera yer alıyor. Arka kamera kısmında ana kamerada 13 MP değerinde bir kamera kullanılıyor. 13 MP değerinde olan ana kameranın f/2.0 diyafram açıklığı bulunuyor. İkinci kamera kısmında ise 2 MP değerinde bir kamera yer alıyor.

İkinci kameranın diyafram açıklığı değeri ise f/2.4 olarak belirlemiş durumda. Full HD çekim yapabilen kameralardan çok yüksek bir performans değeri beklememek gerekiyor. Yine ön kamera kısmında da ideal bir değer sunan 5 MP kameraları görüyoruz. Ön kameranın diyafram açıklık değeri de yine f/2.4 olarak belirlenmiş durumda.

Batarya Durumu ve Fiyat Durumu

Yeni modelin içerisinde 3000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor. 450 saat kullanım sunan akıllı telefon 120 Euro gibi bir fiyatla satışa çıkmış durumda. Bu modelin ülkemiz satış fiyatı ya da ülkemizde satılıp satılmayacağı konusu ise net değil.