MWC 2018 etkinliğinde boy gösterecek olan akıllı telefon markalarından birisi de Alcatel olacak. Özellikler orta segment akıllı telefon modellerine yeni sınıflar ekleyecek olan markanın, tanıtımını yapacağı yeni akıllı telefonlarına ilişkin detaylarda paylaşılmaya başlandı. Son olarak Alcatel 1X ve Alcatel 3X akıllı telefon modellerinin özelliklerinin sızdırıldığını gördük. Orta sınıfın yeni akıllı telefon modelleri olması beklenen serilerin, sızdırılan özellikleri de beğeni toplayacak cinsten. Hemen yeni akıllı telefon modellerinin sızdırılan özelliklerine ve beklentilere bakalım. Tanıtımın MWC 2018 kapsamında yapılacağını da ekleyelim.

Alcatel 1X Neler Sunacak?

Alcatel 1X ve Alcatel 3X ikilisinin ilk modeli olacak olan Alcatel 1X akıllı telefonlarından başlayalım. Evan Blass tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni model geniş ekranla beraber gelecek. 18:9 ekran oranına sahip olarak gelecek olan telefonların, 1440 X 720 çözünürlük değerine sahip olacağı açıklandı. Ekran boyutu kısmında ise 5.5 inç ekran boyutu sunulduğunu göreceğiz.

İşlemci kısmında nasıl bir seçim yapılacak bilinmiyor ancak 2 GB RAM bellek miktarı ve 16 GB depolama alanı sunulacak. 8 MP değerinde tek arka kamera ve 5 MP ön kamera kullanması beklenen akıllı telefonların, Android Oreo işletim sistemi kullanması bekleniyor.

Alcatel 3X Neler Sunacak?

Biraz daha üst segment bir akıllı telefon olması beklenen 3X akıllı telefonlarının ise 6 inç ekrana sahip olması bekleniyor. 1080 X 2160 çözünürlük değerine sahip olacak olan modelin, yine 18:9 ekran oranına sahip olması söz konusu. Yine işlemci modeli konusunda bir bilgi yok ancak RAM bellek kısmında 3 GB RAM bellek seçimi yapılacağından söz ediliyor.

32 GB depolama alanı ve çift kamerasıyla beraber gelecek olan akıllı telefonlar, Oreo işletim sistemini kullanacak. Üst üste çift kameraları kullanacak olan akıllı telefonların, kameraların hemen altında ise parmak izi sunması bekleniyor.

Tüm bu modeller ve çıkış tarihleri konusunda da MWC 2018 etkinliğini beklemek gerekecek. Etkinlik kapsamında yeni serilerin tanıtımı yapılacak ve fiyatlar açıklanacak. Detayları bu şekilde öğreneceğiz.