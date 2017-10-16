Alcatel 2018 Akıllı Telefon Serisi Sızdırıldı

Alcatel akıllı telefonları akla gelen ilk marka olmayabilir, ancak şirket Amerika’daki birçok operatörde geniş bir telefon yelpazesine sahip. Yılın son aylarına girerken, firmanın 2018 yılı akıllı telefonları sızdırıldı.

Sızıntı, saygın olarak bilinen Evan Blass sayesinde geliyor ve henüz duyurulmamış telefonları ile ilgili erken görseller ve bilgiler sunuyor. Son sızıntısı ile ilgili herhangi bir spesifikasyon bulunmamakla birlikte, bakılması gereken çok cihaz bulunmakta. Blass, bu modellerin “Alcatel 2018 üst düzeye (İdol eşdeğeri)” olduğunu belirtiyor. Muhtemelen, İdol adının kullanılması çünkü firmanın şu anki telefon modelleri bu isimle anılmakta.

Artık bu bilgiler de bilindiğine göre modellerin gerçek hallerini görmek ilginç olacak. 2017 yılındaki önemli ticaret fuarlarının çoğuyla birlikte, bunların bazılarının CES 2018’de yılın en tepesinde ilan edilebileceği ihtimali var.