İki yeni Alcatel markalı telefon Alcatel 5 ve Alcatel 3V geçen ay Amazon Fransa’da ortaya çıktı. Bu durum yaklaşmakta olan bir lansmanın ayak sesleri olarak görülmüştü. Bugün bu tahminler doğru çıkmış durumda. Alcatel ABD, üçüncü bir akıllı telefonla birlikte yakında yapacakları tanıtımlarını doğruladı. Bu yeni eklenen model ise Alcatel 1X oldu. Üç cihaz da 24 Şubat’ta MWC 2018‘de resmen ortaya çıkacak.

Şirket pek fazla şey söylemedi ancak söylentiler yeterince bilgi ortaya çıkarıyor. Alcatel 5, önceden sızdırılmış görüntülerin öne sürüldüğü gibi yan taraflarda çerçeve, altta küçük bir çerçeve ve çift kamera kurulumu gibi görünen bir tasarımda olacak. Alcatel 3V ve alcatel 1X ise düşük-orta ve ultra-ekonomik pazarlarda etkili satış yapması bekleniyor. Standart 18:9 ekranlı ve önünde ev düğmesi olmayan tasarıma sahipler. 1X sağ taraftaki tüm düğmelere sahipken 3V’de ise sol tarafta ses yükseltici, sağdaki güç tuşu olacak.

Üç telefonun bilinen özellikleri şu an için az. Ancak cihazlar tanıtıldıktan hemen sonra MWC 2018’den sizlere doğrudan rapor vereceğiz.