Alcatel, 27 Şubat’ta Bomba gibi geliyor

Alcatel, 27 Şubat’ta düzenlenecek MWC etkinliği için ‘Light up’ başlıklı tanıtım paketini duyurdu.

Alcatel telefonları, Mobile World Congress (MWC) için hazırlandı. Basın toplantısında “Light Up” etiket adı kullanılmış ve 27 Şubat sabahı Barselona’da başlayacak.

Söylentilere göre, Alcatel, Moto Z ve Moto Mod’larına benzer modüler bir tasarıma sahip 5 akıllı telefonu duyuracak. Eklentilerden biri, basın davetine benzer şekilde renkli bir LED paneli olacak. Bu çizgiler, JBL Pulse‘a benzer müzikle dans edecek.

Tüm Android’leri veya Alcatel’in Windows Phone’u hayata geçirmesini bekleyecek miyiz? Sonuçta, BlackBerry yeni ürünlerinin gelmesini ve ses getirmesini sağlayan bir TCL markası var. Öğrenmek için önümüzdeki ayın sonundaki etkinliği takip edin. Biz canlı olarak aktaracağız.