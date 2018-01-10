CES 2018‘de birkaç gün önce, alcatel akıllı telefon listesinin yenilendiğini gösterdi. Gone, Idol markasıdır ve tüm dünyada 18: 9 ekran formatındadır. Marka önümüzdeki ay MWC’de 1, 3 ve 5 serisi cihazları tamamen tanıtacak. Yine de, sızdırılmış bir alcatel 5‘i gördük.

Alcatel 3C söylentilere göre, 6 inç HD + dokunmatik ekrana sahip olacak. (Ekran çözünürlüğü 1,440 x 720 piksel anlamına gelebilir.) ve MediaTek MT8321 yonga setiyle güçlendirilecek.

Alcatel 3C’nin sadece 1GB RAM ve 16GB depolama alanı, 8 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera ile geleceği bildiriliyor. Android Nougat‘yı çalıştıracak ve 3.000 mAh pil ile gelecek. Aşağıdaki görüntülerde de görebileceğiniz gibi arka tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü bulunuyor. İddiaya göre fiyatlandırma yaklaşık 120 $ olacak.

Alcatel 1X, 3, 3V, 3X ve sözü edilen 5 (serinin en yüksek noktası olacak) markanın portföyüne katılacak.