Genelde fiyat performans serisi akıllı telefonlarla adını duyuran Alcatel, ürün yelpazesini genişletmeye başladı. CES 2018 fuarında duyurulan yeni akıllı telefonlar, mevcut serilerin güncellenmiş modelleri derken, son dönem teknolojilerine geçil yapılan yeni bir model daha tanıtıldı. Alcatel 3C adı ile tanıtılan yeni model, özellikleri ve fiyatlarıyla dikkat çekti. Her ne fiyat performans ürünü bir seri olsa da bu segment içerisinde yeni nesil sistemlere geçiş yapıldığı bir seri olan Alcatel 3C için özelliklere geçelim.

Alcatel 3C Tasarım Detayları

Yeni nesil akıllı telefonların tasarımları için yeni nesle geçiş tasarımından söz ettik. Bu konuda daha detaylı bilgiler paylaşmak gerekiyor. Alcatel 3C akıllı telefonları tasarım kısmında öncelikle ekran bölümüyle dikkat çekiyor. 18:9 ekran oranıyla gelen telefonun, ön kısımda çerçevesiz değil ama çok daha geniş bir ekran kullanımı yapıldığı görülüyor.

Alt ve üst kısımlarda değil ama özellikle yan kısımlarda çerçeve neredeyse sıfır bir telefon görüyoruz. Ayrıca parmak izi sensörleri de arka kısma taşınmış durumda. Kameranın hemen altında ortalanmış olan parmak izi sensörleri, alt kısımda Alcatel logo ve en alt kısımda, aynı orantı da hoparlör bölümü bulunuyor.

Alcatel 3C Ekran Özellikleri

Fiyat performans ürünü olan Alcatel 3C, 6 inç geniş ekran boyutuna sahip. 18:9 ekran oranıyla beraber kullanılacak olan ekranların, IPS LCD panel teknolojisinde olduğu açıklandı. 2.5D kavisli yapısı ile görüntü kalitesini arttıran ekran %76 ekran gövde oranına sahip ve 1440 X 720 çözünürlük değeri sunuyor.

Alcatel 3C Sistem Özellikleri

Giriş segment modelleri arasında gösterilecek yeni telefon, fiyatı düşürecek olan MediaTek işlemcilerine sahip olarak geliyor. Yeni işlemciler giriş seviyesi ile orta segment arasında bir işlemci modeli olarak biliniyor. Bu nedenle çok güçlü bir akıllı telefon beklememek gerekiyor.

MediaTek MT8321 işlemcilerinde sunulan 4 çekirdekli yonga setinin maksimum olarak LPDDR3 RAM teknolojisini de desteklemesi, bu konuda eski serilerin seviyesinde ilerleneceğini gösteriyor. 1 GB RAM bellek miktarı kullanan telefonun, depolama birimi de 16 GB standart seviyede. Bunun dışında 3000 mAh değerinde bataryaları ve Android Nougat işletim sistemini de unutmamak gerekiyor.

Alcatel 3C Kamera Özellikleri

Giriş seviyesi akıllı telefonların yeni temsilcisi olan Alcatel 3C akıllı telefonlarında kamera kısmında da çok yüksek bir teknoloji sunulmadı. 8 MP değerinde tek arka kamera bulunan telefon, LED Flash desteğine de sahip. Fakat standartların bir hayli altında kalan bir kamera sunulduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Ön kısma geçtiğimiz zaman ise kameraların 5 MP değerinde olduğunu gördük. Tabii ki bu değerde standart kamera değeri.

Alcatel 3C, tüm bu özellikler ve çift hat desteğiyle beraber önümüzdeki ay içerisinde satışa çıkıyor. Yeni modelin fiyatı ise özelliklerine bağlantılı olarak 159 dolar gibi düşük bir seviyede. Giriş seviyesi akıllı telefonlar için 18:9 ekran oranını getiren modelin fiyatının ülkemizde ne kadar olacağını ise bilemiyoruz.