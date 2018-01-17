Alcatel bu sene marka ve ürün stratejisini yenildi. 1, 3 ve 5 olmak üzere üç ayrı seriyle telefonlar çıkarıyorlar. Yeni model 3V özellikleri bugün sızdı. Tüm modellerde 18:9 ekranlar olacak. Bu telefon seriler birden çok cihaza sahip olacak ve en kalabalık olacak “3” serisi gibi görünüyor. Alcatel 3C‘nin sızdırılmış görüntülerini zaten gördük ve bugün de Alcatel 3V modeli için aynı olayı yaşadık.

Aslında sızıntı demek yanlış çünkü marka 2018 CES’de kendisi bazı teaser görüntülerini zaten çıkardı. Ama bu yeterli değil. Çünkü bizde Alcatel 3V‘nin resimlerle birlikte özellikleri bulunuyor.

Telefon 6 inç 2160×1080 ekran, 16 MP+2 MP çift arka kamera kurulumu, 8 MP ön kamera ve MediaTek MT6737 SoC işlemcinin de dümende olması bekleniyor. Bu işlemci 2GB RAM ve 16GB depolama kapasitesiyle desteklenecek.

Alcatel 3V çift SIM desteği, microSD kart yuvası, 802.11n Wi-Fi, Cat.4 LTE, Bluetooth 4.2, bir microUSB portu ve 3000 mAh pile sahip. Fotoğrafta gördüğünüz gibi kameraların hemen altında bir parmak izi tarayıcısı olacak.

Bu yakışıklı model 8.05mm kalınlığında ve 169g ağırlığında olacak. Avrupa bölgesi ülkelerinde tavsiye edilen perakende satış fiyatı 179 € civarında olması bekleniyor. Android’in hangi sürümünün yüklü olarak geleceği henüz belli değil.

Alcatel‘in sızan yeni akıllı telefonlarından bazıları önümüzdeki hafta erkenden resmi hale getirilebilirler. Birkaç gün öncesinden yapılan bir rivayete göre önümüzdeki ay 2018 MWC ile tüm modellerin tanıtılması düşünülüyor.