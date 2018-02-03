Genelde uygun fiyatlı akıllı telefon modelleriyle kendisini gösteren Alcatel, orta sınıf akıllı telefon modelleri içerisinde tanınan markalar arasında yer almaya başladı. Özellikle orta sınıf modellerini çok sık bir şekilde yenileyen markanın, son olarak ise Alcatel 3V modeli üzerinde çalışmalar yaptığını duymuştuk.

Merakla beklenen yeni akıllı telefon modelinin tanıtımı için ise MWC 2018 etkinliği bekleniyordu. Yine orta sınıfın uygun fiyatlı modellerinden biri olması beklenen Alcatel 3V akıllı telefonlarının tanıtımını beklerken, bir anda telefonların sızdırıldığını gördük. Bugün paylaşılan bilgilere göre yeni modelleri özellikleri ortaya çıktı.

Alcatel 3V Nasıl Bir Seri Olacak?

Yeni akıllı telefon modelleri hakkında bilgi bu alanda verdiği haberlerle kendisini gösteren Roland Quandt tarafından geldi. Ünlü isim tarafından gelen bilgilerle beraber yeni seri akıllı telefonların tanıtım videosu ve hatta görselleri bile yayınlandı. Bu özelliklerle beklentilerde karşılık bulmuş oldu. Yeni serinin özellikleri konusunda gelen bilgilerde ise oldukça ilginç detaylar var.

Aslında orta segment akıllı telefonları için beklenen özellikler olmasa da Alcatel 3V akıllı telefonlarının çift dikey arka kamera kullandığı ve çerçevesiz oldukça ince 6 inç boyutunda bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Ekran oranının 18:9 olması da yine büyük bir artı olarak sıralanabilir. Bunlar daha çok orta segment modelleri için düşünülmeyen, daha doğrusu yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan özellikler.

Bunun dışında yeni seri akıllı telefonların çözünürlük kısmında da tam 2K değeri sunacağını göreceğiz. 2K çözünürlük değeri de yine amiral gemisi modellerinde yer alan özellikler arasında. İşlemci kısmında da MediaTek MT8735A serisini kullanacağı açıklanan akıllı telefonun, 2 ve 3 GB RAM bellek seçeneğine sahip olması bekleniyor.

2 farklı RAM bellek kullanımı yapacak olan serinin, Android Oreo işletim sistemi kullanacak ve 2 adet 12 MP değerinde arka kameraya yer verilecek. Ön kısımda ise 5 MP değerinde kameralar kullanılıyor olacak. Bunun dışında 3000 mAh değerinde bataryaları da unutmayalım. Tüm bu bilgiler gösteriyor ki Alcatel 3V akıllı telefonları tanıtımdan önce paylaşıldı. Fakat yine de resmi tanıtımı beklemek gerekiyor. Resmi tanıtım MWC 2018 etkinliğinde yapılacak.