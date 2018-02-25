MWC 2018 etkinliğinin başlamasına sayılı saatler kala, yeni akıllı telefonların bir bir tanıtılmaya başladığını gördük. Yeni akıllı telefon serilerinde ise birçok önemli değişiklik olmasını bekliyoruz. Tanıtımı yapılan modellerde de bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Başta LG ve Samsung gibi markalar olmak üzere, orta sınıfın yeni modelleri de ortaya çıkmaya başladı. Etkinlikte dikkat çeken markalardan birisi de Alcatel oldu.

Öyle ki mobil dev birçok yeni akıllı telefon modeli tanıttı. Hemen bu serilere ve bu serilerin özelliklerine bakalım. Orta segment için yeni alternatifler bunlar gibi gözüküyor.

Alcatel 5 Özellikleri Ve Tasarımı

İlk olarak tanıtımı yapılan ana modellerden birini ele alacağız. Ana serilerden biri olan yeni akıllı telefon yine orta segment modellere dahil olan bir seri. Alcatel 5 modelinin biraz daha uygun fiyatlı ve biraz daha başarılı bir telefon olduğunu ise söylemek yanlış olmaz. Geçen seneki modellere göre değerlendirdiğimiz zaman daha ideal bir seri sunulduğunu söyleyebiliriz.

Tasarım Nasıl?

Bu modelin tasarımından söz ederek başlayalım. Ön kısımda yanlarda ve altta çerçeve kullanımı yapmayan markanın, üst kısımda ise kamera alanı için geniş bir çerçeve bölümü sunduğunu görüyoruz. Ancak dediğimiz gibi ekran çerçevesiz telefonlara daha yakın ve daha dikkat çekici.

Bunun dışında arka kısma geçtiğimiz zamanda standart bir tasarım geriyoruz. Genel dikdörtgen tasarımında tam ortalanmış kameralar kullanan model, hemen alt kısımda ise parmak izi sensörlerine yer veriyor. Tasarım konusunda genel bilgiler bu şekilde.

Özellikler

Bu modelin özelliklerine geçiş yaptığımızda ise başta belirttiğimiz gibi orta segment bir model görüyoruz. İçerisinde MediaTek işlemciyle beraber gelen Alcatel 5, 1.5 GHz hızında çalışan bir telefon. MediaTek MTK6750 modelinin bulunduğu modelin beraberinde 3 GB RAM bellek miktarıyla beraber geldiğini de ekleyelim. Depolama birimi ise standart olarak 32 GB.

Ekran kısmına geçildiğinde ise 5.7 inç ekranları görmekteyiz. 5.7 inç geniş ekranlar sayesinde 18:9 ekran oranı sunuluyor. Çözünürlük değeri ise 1440 X 720p olarak açıklandı.

Çok daha iyi bir ekran gövde oranı ve çok daha iyi bir ekran değeri sunan markanın, kamera özelliklerine geçelim. Arka kısımda tek kamera kullanan telefon, f/2.2 diyafram açıklığında 12 MP kamera kullanıyor. Asıl yenilik ise ön kamera kısmında iki ön kamera bulunan modelde, 120 derece çekim açısı ile 13MP ve 5 MP ön kameralar bulunuyor.

Bluetooth 4.2 destekli, radyolu ve NFC destekli telefonun, toplamda 3000 mAh değerinde batarya ve Android Oreo işletim sistemiyle beraber çıkış yapacağını da ekleyelim. Yeni seri için fiyat açıklamalarının henüz gelmediğini de ekleyelim.

Alcatel 3X Tasarımı Ve Özellikleri

Yeni akıllı telefon serisi içerisinde bir başka önemli modele geçelim. Yine orta segment akıllı telefon serilerinden biri olacak olan akıllı telefonların, tasarım olarak da değişik bir model olduğunu ekleyelim. Hemen detaylara geçelim.

Alcatel 3X Tasarım Özellikleri

Yine tasarımdan bahsederek başlayalım. Yeni akıllı telefonların tasarım kısmına Alcatel 5 modelini pek yansıtmadığını söylemek gerekiyor. Alcatel 3X Telefonların ön kısımda çerçeveli bir ekran kullanımı yaptığı görülüyor. Ön kısımda menü tuşunun bulunmadığını da ekleyelim.

Bunun dışında arka kısma baktığımız zaman ise çift arka kamera kullanımı yapıldığı görülüyor. Dikey olarak konumlandırılmış ve ortalanmış olan kameraların hemen alt kısmında ise parmak izi sensörleri yer alıyor. Tasarım biraz daha farklı.

Yeni Modelin Özellikleri

3X serisinin özelliklerinde de yine orta segment detayları görüyoruz. Yine içerisinde MediaTek işlemcileri barındıran telefonda, MediaTek MT6739 işlemcileri yer alıyor. Orta segment için ideal olan işlemcilerin yanı sıra bu modelde de 3 GB RAM bellek miktarına yer veriliyor. Depolama alanı kısmında da yine 32 GB seçeneğini görmekteyiz.

Ekran kısmına geldiğimizde ise 5.7 inç fakat çerçeveli bir ekran bizi karşılıyor. Yine ekran oranı 18:9 olan telefonların, çözünürlük kısmında da 1440 X 720p çözünürlük değerine sahip olduğu verilen detaylar arasında. En büyük değişim ise kamera kısmında karşımıza çıkıyor.

Bu modelde kamera kısmında 13 MP ve 5 MP çift arka kamera kullanılmış. Ön kamera ise 5 MP tek kamera. Android Oreo işletim sistemi ve 3000 mAh değerinde bataryalar ise sabit olan özelliklerden. Fiyat konusunda yine bir açıklama yok ancak bu model biraz daha ucuz olacaktır.

Alcatel 3 Akıllı Telefonları

Gelelim 3 serisinin başlangıç modeline. Bu seride tasarım olarak mini değişiklikler var. Arka kısmında tek kamera kullanan model, ortalanmış tek arka kamera kullanıyor. Ortalanmış tek arka kameranın hemen altında ise parmak izi sensörleri kullanılmış durumda. Ön kısımda ise tasarım değiştirilmemiş, diğer modeller aynı tasarım kullanılmış.

Teknik Özellikler ve Kamera

Alcatel 3 modelinin, 3X serisinden çok bir farkı yok. Ana fark kamera kısmında. Bunun dışında teknik özellikler kısmında da mini değişiklikler var. Yine seri içerisinde MediaTek MT6739 işlemcilerine yer verilmiş durumda.

Bunun dışında RAM bellek kısmında da değişiklik yapılmış. 2 GB RAM sunan telefonda, 16 GB depolama alanı sunmakta. Ekran kısmında ise biraz daha küçük bir modelle karşı karşıyayız. 5.5 inç boyutunda değerinde ekranların, 18:9 ekran oranına sahip olması ise büyük bir artı. Bunun dışında çözünürlük kısmında 1440 X 720p değeri sunuluyor.

Kamera kısmında ise tek kamera kullanımı yapılmış. 13 MP değerinde tek arka kamera ile gelen telefon, f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamerasıyla standart bir performans sunuyor. Ön kamera kısmında ise F/2.2 diyafram açıklıklı 5 MP kameralar kullanılmış. Batarya kapasitesi ve Oreo işletim sistemi ise sabit olan özellikler arasında. Markanın en ucuz modellerinden biri olması beklenen Alcatel 3 serisinin fiyatı ise net değil.

Alcatel 3V Özellikleri Ve Tasarımı

3 serisinin geniş ekranlı modeli olacak olan Alcatel 3V, tasarım kısmında X modeliyle tamamen aynı detayları veriyor. Özellikler ve ekran boyutu kısmında ise önemli değişiklikler var. Serinin ekranı 6 inç boyutunda. Yine çerçeveli ekran olan telefon, 18:9 ekran oranına sahip ve 2160 X 1080 çözünürlük değeri sunulmakta.

Ekranların dışında işlemci kısmında da yenilik söz konusu. MediaTek MT8735A işlemcilerine sahip olan model, 2 GB RAM bellek miktarıyla beraber geliyor. Ayrıca yeni serinin kamera kısmında da çift kamera kullandığı görülüyor.

12 MP ve 2 MP değerinde çift kamera kullanan telefon, ön kısımda 5 MP değerinde kamera kullanmakta. Batarya kısmında da değişiklik yapılmamış ve 3000 mAh miktarına sahip bir telefon sunuluyor. İşletim sistemi kısmında ise Oreo sunulduğunu görmekteyiz.

Alcatel 1X Özellikleri Ve Tasarımı

Tüm modeller içerisinde en düşük özelliklere sahip olan ve en ucuz modellere sahip olan Alcatel 1X modelinin, tasarımı da değişiyor. Yeni modelin arka kısmında tek kamera kullanılıyor ve parmak izi sensörleri yok. Ön kısımda ise standart bir tasarım kullanılmış. Ekran boyutu olarak ise 5.3 inç sunulmuş durumda.

18:9 ekran oranına sahip olan akıllı telefonların, çözünürlük kısmında ise 960 X 480 piksel değeri sunulmakta. 1.3 GHz hızında çalışan MediaTek MTK6580 işlemcilerini kullanan model, 1 GB RAM içeriyor ve giriş seviyesi bir ürün. Arka kısımda 8 MP ve ön kısımda 5 MP kullanan akıllı telefonların, 2460 mAh değerinde bataryaları ve Oreo işletim sistemi var.