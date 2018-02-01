Alcatel 5 Resmi Tanıtım Videosu Sızdırıldı! Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Yakın zamanda çıkması beklenen Alcatel 5 bugün bir video sızıntısıyla gösterildi. Ayrıca telefon bu hikayenin en altındaki slayt gösterisinde bulabileceğiniz bir dizi basın gösteriminde de göründü. Analist Roland Quandt, telefonla ilgili resmi bir Alcatel tanıtım videosunu içeren bir tweet yayımladı. Videoda cihaza ait bazı özellikler de vardı.

Alcatel 5 – All specs, pricing + promo vid of the device with it's front facing dual camera setup (13 MP F/2.0 portrait lense + 5 MP 1.4 μm 120° wide angle lense) and tri-bezel-less design: https://t.co/wdusUreQXc pic.twitter.com/mQHDt4noVQ — Roland Quandt (@rquandt) January 30, 2018

Alcatel 5, 720×1440 çözünürlüklü bir 7,7 inç LCD ekrana sahip. Telefonun 18:9 en/boy oranına sahip olduğu anlamına geliyor. MediaTek MT6750 1.5GHz hızında 8 çekirdekli işlemciye ve Mali-T860 MP2 GPU‘ya sahip. 3GB RAM, 32GB’lık genişletilebilir depolama alanıyla birlikte geliyor. Arkada 12MP kamera (f/2.0) ile birlikte bir parmak izi tarayıcı var. Önünde ise 13MP kamera (f/2.0) ve 120 derece geniş açılı mercek taşıyan 5MP sensör içeren iki kamera ayarı var.

Alcatel 5, parmak izi tarayıcının arkasında olmasının yanı sıra Yüz Tanıma Kilidi özelliğini de destekliyor. Telefonun uzun süre açık kalması için 3000mAh batarya bulunuyor. Bu arada Android 8.0 işletim sistemi de telefonla birlikte gelecek. Önce Avrupa’da piyasaya çıkacak Alcatel 5 önümüzdeki ay Siyah ve Altın renk seçenekleri ile 286 dolar fiyatla satışa sunulacak.