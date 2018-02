Alcatel 5 Resmi Tanıtım Videosu Sızdırıldı! Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Yakın zamanda çıkması beklenen Alcatel 5 bugün bir video sızıntısıyla gösterildi. Ayrıca telefon bu hikayenin en altındaki slayt gösterisinde bulabileceğiniz bir dizi basın gösteriminde de göründü. Analist Roland Quandt, telefonla ilgili resmi bir Alcatel tanıtım videosunu içeren bir tweet yayımladı. Videoda cihaza ait bazı özellikler de vardı.

Alcatel 5 – All specs, pricing + promo vid of the device with it's front facing dual camera setup (13 MP F/2.0 portrait lense + 5 MP 1.4 μm 120° wide angle lense) and tri-bezel-less design: https://t.co/wdusUreQXc pic.twitter.com/mQHDt4noVQ

— Roland Quandt (@rquandt) January 30, 2018