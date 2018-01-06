IFA 2017‘de, alcatel‘in hepsi uygun fiyatlı veya orta segment kategorisine giren dört yeni telefon tanıttığını gördük. 18 ay önce başlatılan Windows Phone’la Idol 4’lerden beri amiral gemisi görmedik. Bununla birlikte, evleaks açıkça yakında alcatel 5 olarak adlandırılan başka bir premium cihaz göreceğimizi gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Görüntü, yeni telefonun çift LED flaşı ve parmak izi tarayıcısı eşliğinde arkadaki bir adet kameraya sahip olacağını ortaya koyuyor. Ön panelde, yan ve alt çerçeveleri olmayan 18: 9 ekran bulunuyor. Üst kısım, iki selfie kamera, yakınlık sensörü ve bir LED flaşına benzer sensörlerin olacağını gösteriyor.

Alcatel ön plana çıkabilmek için bazı tasarım öğeleri de uygulayacaktır. Üstte ve arkada parlak bir altın efekti olacak şekilde sırt fırçalanmış metal gibi görünüyor.

Henüz açığa çıkacak herhangi bir özellik yok, ancak alcatel markasının sahibi olan TCL Communication, önümüzdeki hafta CES‘te alcatel 5’in ilk kez görebileceği bir etkinlik düzenliyor.