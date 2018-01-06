IFA 2017‘de Alcatel‘in hepsi uygun fiyatlı ve orta kademe olan 4 yeni telefon tanıttığını gördük. 18 ay önce sunulan ve bir Windows Phone olan Idol 4S’den beri amiral gemisi görmemiştik. Bununla birlikte evleaks ekibi açıkça yakında Alcatel 5 olarak adlandırılan başka bir premium cihaz göreceğimizi gösteren bir fotoğrafı yayınladı.

Sızan fotoğraf yeni telefonun çift LED flaşı ve parmak izi tarayıcısı eşliğinde arkadaki bir adet kameraya sahip olacağını ortaya koyuyor. Ön panelin yan veya alt çerçeveleri olmayan 18:9 ekranına sahip olacağı da açıkça belli oluyor. Üstte çift ön kamera, yakınlık sensörü ve bir LED flaşı da görünen diğer detaylardan.

Alcatel ön plana çıkabilmek için bazı tasarım öğeleri uygulamışa benziyor. Üst ve arka kapak parlak altın efekti olan bir metal gibi görünüyor. Henüz açığa çıkacak herhangi bir teknik özelliği yok. Ancak Alcatel markasının sahibi olan TCL Communication, önümüzdeki hafta CES 2018‘de Alcatel 5‘in ilk kez görebileceği bir etkinlik düzenliyor.