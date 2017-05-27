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Alcatel, Go Flip kapaklı telefon modelini tanıttı

Cepkolik » Akıllı Telefon » Alcatel, Go Flip kapaklı telefon modelini tanıttı
27-05-2017
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Alcatel Go Flip 2.8-inç ekran, 5MP kamera ile temel bir telefon olarak üretildi.

Alcatel ABD’de Go Flip olarak adlandırılan yeni bir telefonu tanıttı. Akıllı bir telefon değil, çift çekirdekli, 1.1GHz işlemcili bir ana kart tarafından desteklenen telefon 320 x 240 piksel çözünürlüğe ve 2.8 inç ekrana sahip temel bir telefon.

Alcatel Go Flip özellikleri

521MB RAM ve 4GB dahili bellek (bir microSD kartla 32GB’a kadar genişletilebilir) içerir. Kapaklı telefon, 5MP’lik bir kamera ve 1.350mAh‘lik bir pille geliyor. Aynı zamanda 4G LTE‘yi de destekliyor.

Alcatel Go Flip kapaklı telefon, 24 ay boyunca taksitle ödenebilen telefon şimdilik sadece T-Mobile tarafından kendi müşterilerine satılmakta. Fiyatı ise iki yılın sonunda yaklaşık 75 $.

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