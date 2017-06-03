Alcatel Idol 4 Pro Windows 10, gelecek ay satışa sunulacak

Bu yıl şubat ayında, alcatel Idol 4S‘in Avrupa’da Idol 4 Pro olarak satışa sunulacağı yönünde haberler çıktı. Şimdi, telefonun gelecek ay – 1 Temmuz’da Almanya’da satışa çıkacağı açıklandı.

Haberler, bu bilgileri “sorumlu PR ajansından” edindiklerini belirten bir Alman web sitesi Windows United tarafından yapıldı. Fiyatlandırma bilgileri henüz teyit edilmedi, ancak bunun 599 € gibi bir fiyatı taşıması bekleniyor.

Cihaz ile ilgili diğer avrupa ülkelerinde satışa çıkma ya da fiyat skalası açıklanmadı. Ama 1-2 hafta içerisinde elle tutulur verilere sahip olacağımızı düşünüyoruz.

Siz alcatel idol 4s hakkında ne düşünüyorsunuz ?