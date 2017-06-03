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Alcatel Idol 4 Pro Windows 10, gelecek ay satışa sunulacak

Cepkolik » Akıllı Telefon » Alcatel Idol 4 Pro Windows 10, gelecek ay satışa sunulacak
03-06-2017
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Bu yıl şubat ayında, alcatel Idol 4S‘in Avrupa’da Idol 4 Pro olarak satışa sunulacağı yönünde haberler çıktı. Şimdi, telefonun gelecek ay – 1 Temmuz’da Almanya’da satışa çıkacağı açıklandı.

Haberler, bu bilgileri “sorumlu PR ajansından” edindiklerini belirten bir Alman web sitesi Windows United tarafından yapıldı. Fiyatlandırma bilgileri henüz teyit edilmedi, ancak bunun 599 € gibi bir fiyatı taşıması bekleniyor.

Cihaz ile ilgili diğer avrupa ülkelerinde satışa çıkma ya da fiyat skalası açıklanmadı. Ama 1-2 hafta içerisinde elle tutulur verilere sahip olacağımızı düşünüyoruz.

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