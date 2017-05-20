Alcatel Idol 5 artık FCC sertifikalı

İki kere GFXBench üzerinde şimdiden görülen alcatel Idol 5 şimdi Birleşik Devletler Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanmıştır. Ajans tarafından onaylanan cihaz, 6060C model numarası taşıyor ve liste, ön ödemeli taşıyıcı Cricket Wireless’a yönlendirildiğini ortaya koyuyor.

Şimdiye dek karşılaştırma listelerinde bir tane Snapdragon 625 SoC ve 3GB RAM, diğerinde ise Mediatek Helio P20 yonga seti ve 2GB RAM bulunan iki farklı telefon çeşidi tespit edildi.

Diğer özellikler arasında 5.2 inç 1080p ekran, 12MP ana kamera (4K kapasiteli) ve 8MP ön kamerası bulunmaktadır. Cihaz, kutudan çıkarak Android Nougat‘ı çalıştırıyor.