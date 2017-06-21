Alcatel Idol 5 Fotoğrafları Sızdırıldı

6060C model numarasıyla bir alcatel Idol geçen ay onaylandı. Şimdi, 6060S model adıyla bir başka versiyon Federal Komisyon tarafından onaylandı ve bu sefer cihazların bir fotoğrafı da yayınlandı.

Gösterilen panel, sol üst köşede yer alan, LED flaşlı tek bir kamerayı içeriyor. Dairesel bir parmak izi tarayıcı mevcuttur ve hemen altında Idol logosu vardır. Alcatel logosu da panelin alt kısmında mevcuttur.

Daha önce söylentiler Alcatel Idol 5s adını önerdi, ancak FCC listesinde herhangi bir isim açılamadı. Yalnızca TCL İletişim Ürünü Özellikleri Yöneticisinin imzası var.

Daha önceki raporlara göre, yeni Idol, Snapdragon 625 ve 3 GB RAM ile birlikte gelebilir. Testler ayrıca arka tarafında 4K video çekim ve ön tarafta 8 MP kamera ile 12 MP çözünürlükte bir ana kamerayı gösteriyor. Cihazda ayrıca Helio P20 yonga seti kullanılacak.

Alcatel’in yeni akıllı telefonu ayrıca kutudan çıkmış halde Android Nougat işletim sistemini çalıştıracak.