Alcatel Idol 5S Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün kullanıcıların alternatifleri biraz daha artış gösteriyor. Bu noktada sadece amiral gemisi ünlü akıllı telefon modelleri değil bunun dışında daha birçok yeni seri akıllı telefonlarda gündem olmaya başladı. Hatta artık fiyat performans ürünleri olarak bilinen akıllı telefonları daha çok öne çıktığını bile söylemek gerekiyor. Bu modellerden birisinin de Alcatel Idol 5S modeli olacağı artık netlik kazandı.

Alcatel Idol 5S Nasıl Özelliklerle Beraber Geliyor?

MWC 2017 etkinliğinde tanıtılması beklenen akıllı telefonların detayları ise bir bir belli olmaya başladı. İlk olarak yeni seri akıllı telefonları test sonuçları ortaya çıktı ve bu şekilde Alcatel Idol 5S serisinde yer verilecek olan teknik özelliklerde bir nevi belli oldu.

Eski Seriye Benzer Tasarım

Alcatel Idol 5S serisi için yayınlanan görsellerde genel olarak telefonun eski serilere benzer bir tasarıma sahip olduğu gözleniyor. Tabi henüz bir doğrulama olmadığı ve yeni telefonun görsellerinin sadece tahmin olarak öne çıkması ile beraber model hakkında henüz net bu tasarıma sahip olacak demek de oldukça zor. Alcatel Idol 5S serisinde yer alacak olan tasarım ise genel olarak oval çerçeve arka kısımda parmak izi okuyucu ve kamera gibi standart Alcatel Idol serisi tasarımı olacağı düşünülüyor.

Teknik Özellikler Nasıl?

Tasarımı bir yana dursun yeni modelin teknik özellikleri de performans testlerinde yer aldı. Performans testlerinde yer alan iddialara göre Alcatel Idol 5S modelinde ARM MediaTek Helio P20 işlemcileri yer alacak. Bu işlemcilerin ise hız olarak 1,69 GHz değerinde olacağı belirtiliyor. Bu durumda aslında telefonun orta segment hatta biraz daha giriş seviyesine hitap eden bir model olarak öne çıkmaya başladığını da söyleyebiliriz. Tabi şu an için bu özellikler hakkında doğrulama olmadığını da belirtelim.

Bunun dışında yine teknik özellikler konusunda testlere yansıyan bir başka detay ise Ram bellek miktarı oldu. Ram bellek miktarı konusunda yeni serisinin 3 GB gibi ideal bir değere sahip olacağı düşünülüyor. Testlerde de bu şekilde sonuçlar elde edilmiş gibi duruyor.

Android Nougat İşletim Sitemi

Tüm bu teknik özellikler dışında test sonuçlarında da yer alan farklı bilgiler bulunmuyor. Şu an için sadece bu detayları belli olduğu telefonun son olarak işletim sistemi için de birkaç detayın netlik kazandığını belirtelim.

Teknik özellikleri ile beraber ortaya çıkan bu detaylardan birisi de telefonun işletim sistemi oldu. Eski serilerde olduğu gibi Alcatel Idol 5S yine Android işletim sistemiyle beraber gelecek. Bu kez işse yeni Android işletim sistemine yani Android Nougat serisine yer verilecek. Fakat bundan sonra modelin güncelleme alıp almayacağı konusu da şu an için soru işareti olarak kalmakta.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda Alcatel Idol 5S modeli için henüz net bilgiler yok. Fakat telefonun MWC 2017 etkinliğinde tanıtılacağı neredeyse kesin. Burada yapılacak olan tanıtımla beraber telefonun çıkış tarihinin de açıklanacağı da belirtiliyor. Fiyat konusunda ise modelin yine düşük fiyat aralıklı telefon sınıfına dahil olacağı konuşuluyor. Eski serilerde de benzeri şekilde düşük fiyatlarla beraber marka öne çıkmıştı.

not:görseller eski serilere aittir.