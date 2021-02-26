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Alexa’da Ad ve Ses Değiştirme Nasıl Yapılır?

Alexa'nın robotik sesinden ve cihazınıza verdiği isimden sıkıldınız mı? Çözümü çok basit!

Ayşen Sıla

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dıs alexa

Amazon’un akıllı asistanı Alexa, teknoloji alanında önemli bir yer kaplıyor. Sanki bir insanla konuşuyormuşsunuz gibi hissettiren ses uygulaması, aynı robotik sesten sıkılanlar için ses değiştirme özelliği de sunuyor. Bu yazımızda Alexa’da nasıl adınızı ve sesinizi değiştirebileceğinizi ele aldık.

Alexa’da Ad Nasıl Değiştirilir?

Size öğreteceğimiz ilk şey Alexa’nın adını nasıl değiştireceğiniz olacak. Gün boyunca Tom Brady veya Kevin Hart’tan yardım istemek eğlenceli gibi görünse de, bazen sıkıcı olabiliyor. Evet, asistanınızın adını değiştirebilirsiniz, ancak aralarından seçim yapabileceğiniz yalnızca birkaç seçenek bulunuyor.
 
Amazon, adınızı Computer, Echo veya Amazon olarak değiştirmenize izin verir. Bu üç seçeneği sevmediyseniz Alexa ile devam edebilirsiniz. İşte adım adım isim değiştirme metodu;

alexa ic
  1. Alexa uygulamasını Android veya iOS cihazınızda açın.
  2. Sol üst köşedeki Menü düğmesine dokunun (üç yatay çizgi).
  3. Ayarlar’a tıklayın.
  4. Adını değiştirmek istediğiniz cihazı seçin.
  5. Uyandır seçeneğine dokunun.
  6. Açılır menüden yeni adınızı seçin. Unutmayın, yalnızca Amazon, Echo veya Computer’ı seçebilirsiniz.

İşte, bir robotu başarıyla yeniden adlandırdınız. Bu oldukça kolaydır ve Alexa’nın adını nasıl değiştireceğinizi kendinize hatırlatmak için her zaman bu adımları kullanabilirsiniz.

Alexa’nın Sesi Nasıl Değiştirilir?

Her çağrınıza cevap veren aynı robotik sesten bıktıysanız, Alexa’ya yeni bir ses vermenin zamanı geldi. Favori ünlünün sorularınızı yanıtlamasını sağlayamasanız da, farklı dillerden ve bölgesel aksanlardan yararlanabilirsiniz.

alexa ic

Bol miktarda aksan ve dil ekleyebilseniz bile, Alexa’nın cinsiyetini değiştiremezsiniz. 2021’e girmiş olsak ve asistan uzun bir yol katetmiş olsa da, cevaplarınız için bir kadın sesiyle sınırlısınız. İşte ihtiyacınız olan adımlar:

  1. Alexa uygulamasını açın ve Menü düğmesine dokunun.
  2. Ayarlar düğmesine dokunun ve Cihaz Ayarları’na gidin.
  3. Menü dolduğunda, değiştirmek istediğiniz cihazı seçin.
  4. Dil seçeneğine tıklayın.
  5. Açılır menüden yeni dilinizi veya aksanınızı seçin.
  6. Değişiklikleri Kaydet düğmesine basın ve istendiğinde onaylayın.
  7. Ve voila, Alexa’nın sesini değiştirdiniz.

Yenisinden sıkılırsanız her zaman orijinal sese geri dönebilirsiniz.

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İpucu

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