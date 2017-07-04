Alibaba, Amazon Echo Rakibi Akıllı Hoparlörünü Geliştiriyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba, çoğunlukla “Çin’in Amazon’u” olarak adlandırıldı; ev pazarında Amazon‘un Echo‘suyla rekabet edebilecek akıllı hoparlör sunmayı planlıyor. Konuyla yakından ilgili bir kaynağa göre, resmi bir duyurunun önümüzdeki hafta gibi kısa sürede yapılması bekleniyor.

Yeni ürün, yalnızca Amazon’un Çin sitesinin ülkedeki 378 milyar dolarlık e-ticaret pazarının yüzde 1’inden daha azına sahip olduğu yerli tüketicileri hedef alacak. Diğer şeylerin yanı sıra, cihaz Alibaba’nın e-alışveriş platformları Taobao ve Tmall‘da ses kontrollü alışverişi destekleyecek.

Bu hareket, hepsi giderek uluslararası büyüme arayan Çin’de kendi dijital kişisel asistanlarını pazarlamaya çalışan Amazon, Google, Apple ve Microsoft gibi Amerikalı teknoloji devlerine baskı yapacaktır. Çin pazarına girmek Amerikan teknoloji şirketleri için genellikle zordu.

Alibaba’nın küçük e-ticaret rakiplerinden biri olan JD.com, zaten Dingdong adında akıllı bir ev hoparlörü satıyor ve bu cihaz için yapılan son güncelleme, Çince konuşan tüketicilerin İngilizce öğrenmelerine ve pratik yapmalarına yardımcı oluyor.