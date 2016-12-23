Aliexpress’te Ticaret Nasıl Yapılır?

Ülkemizde pek çok e-ticaret sitesi bulunmasına karşın, yurt dışında hizmet veren e-ticaret siteleri de tercih edilmektedir. Ülkemizde de bu konuda yoğun bir talep olduğu için, bu şekilde alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar için Aliexpress ile alışveriş konusunda sizler için bir rehber hazırladık.

Aliexpress Nedir?

Aliexpress, kullanıcıların ürün satışı yaptığı ve alışveriş imkanının bulunduğu bir e-ticaret sitesidir. Havuz sisteminin kullanıldığı Aliexpress’te paranızın yanması ya da yanlış bir ürünün gönderilmesi mümkün değildir. Bu tür sorunlar yaşandığında hakkınızı aramanız mümkündür. Bu özellikleri ile güvenli bir ticaret sunan Aliexpress, dünya genelinde ilgi görmekle beraber yüksek bir satış hacmine sahiptir.

Aliexpress üzerinden pek çok sahte ürün de satılabildiği gibi orijinal ürünler de yer almaktadır. Bu konuda ürünlerin fiyatlarından ürünlerin orijinal ya da sahte olup olmadığını anlayabildiğiniz gibi bu konudalar mağdur duruma düşmemek için alacağınız ürünü iyi bir şekilde incelemeli ve ürünü aldığınızda da bu konuda dikkat etmelisiniz.

Aliexpress ve Gümrük

Ülkemizde gümrük konusunda sıkı bir denetim olduğu için bazı ürünlerin gümrükte takılması söz konusu olabilmektedir. Bunun için ürün alırken gümrük konusunu da değerlendirmeniz gerekmektedir. Bir üründen yüksek sayıda sipariş vermek, patlayıcı madde siparişleri, silah vs. ürünler, teknolojik cihazlar ve yüksek ücreti olan ürünleri almanız genelde gümrük sorunu çıkaracaktır. Bu tür durumlarda ürünün ülkeye girişi için vergisini ödemeniz gerekecektir. Bunun dışında tek ürünleri kolayca alabilirsiniz.

Aliexpress ve Güvenlik

Aliexpress’te her satıcı için yorumlar yapılmaktadır. Yapılan satışlar ve satılan ürünler ile ilgili yapılan yorumlar üzerinden satın almak ürünü satan kişi ile ilgili değerlendirme yapabilirsiniz. Bu sayede işinizi daha güvenli bir şekilde yürütebilirsinizi. Bunun yanında havuz sistemi olduğundan dolayı paranızın yanması da söz konusu olmayacaktır. Sipariş verildiğinde paranız havuz sistemine aktarılmaktadır.

Ürün elinize geldikten sonra onay vermeniz halinde ödemeniz satıcıya aktarılmaktadır. Bu nedenle yaşadığınız herhangi bir sorunda Aliexpress üzerinden paranızı geri talep edebilir ve alabilirsiniz. Bu konuda site oldukça titiz bir şekilde çalışmaktadır ve herkesin haklarını korumaktadır.

Aliexpress Ücretsiz Kargo

Aliexpress üzerinden alacağınız bazı ürünlerde ücretsiz kargo imkanı da bulunmaktadır. Bu tip ürünlerde free shipping ibaresi yazmaktadır. Bu şekilde arama yaparak ürünlerin kargo durumları ve ücretleri ile ilgili inceleme yapabilirsiniz. Bunun yanında Aliexpress üzerinden sipariş verildiğinde her ne kadar kargo firması başka ve yabancı olsa da ülkemizdeki tüm Aliexpress siparişleri PTT tarafından teslim edilmektedir.

Aliexpress Ürün Arama

Aliexpress üzerinden sipariş vermek isteyen kullanıcıların detaylı bir şekilde arama yapması çok daha yararlı olacaktır. Bu sayede hem güvenilir satıcıdan ürün alabilir hem de Aliexpress’teki en uygun fiyatla bu ürünü sipariş verebilirsiniz.

Uyarıları

Site üzerinden sipariş verecek olanların güvenliğe çok dikkat etmesi gerekir. Özellikle kozmetik, giysi gibi ürünlerden uzak durmanız önerilir. Bunun yanında basit, küçük ve size herhangi bir şekilde zararı olmayan ürünleri sipariş verebilirsiniz.