Alınabilecek En iyi Telefonlar 2019

Her sene akıllı telefonlar arasına yeni modeller ekleniyor. Onlarca hatta yüzlerce yeni model ile karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli piyasaya sürülen yeni bir akıllı telefon olması, bu alanda kullanıcıların seçimlerinin de bir hayli artmasını sağlıyor.

En çok tercih edilen markaların bile onlarca farklı seçenek sunduğunu görmekteyiz. Peki, Alınabilecek En iyi Telefonlar hangileri? 2019 yılında durum ne? Bakalım.

Alınabilecek En iyi Telefonlar ve Fiyatları

Telefonlar konusunda önerilerimize geçmeden önce, listemiz hakkında bilgi verelim. Genelde yeni akıllı telefon modellerinden derlediğimiz listemizde, düşükten yüksek fiyatlara doğru bir sıralama yapacağız ve genelde yeni modellere yer vereceğiz.

Sadece amiral gemisi serileri değil, fiyat performans serisi akıllı telefonlara da yer vereceğimizi ekleyelim. Hemen telefonlar için önerilerimizden başlayalım.

Fiyat performans odaklı akıllı telefon modelleri arasında gösterilebilecek olan Galaxy M10 modeli, kısa süre önce tanıtımı yapılan yeni seriler arasında yer alıyor. Söz konusu akıllı telefonların hem tasarım açısından şık modeller olduğunu hem de fiyatına göre iyi özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy M10 Tasarımı Nasıl?

Fiyat performans modelleri içerisinde Alınabilecek En iyi Telefonlar arasında yer alan modelin, yenilikçi bir tasarımı var. Telefonun ön kısmında su damlası çentik alanına yer veriliyor. Geniş bir kullanım alanına sahip olan ekran kısmında, su damlası çentik alanının hemen öne çıktığını ve dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Yine alt kısımda da bir çerçeve alanının kullanılmış olduğunu görüyoruz.

Alt kısımda yer alan çerçeve alanı da çok geniş değil. Arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman da yine sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Yine bu modelde de çift kamera kullanılmış. Üst üste sıralı olan çift kameranın hemen alt kısmında ise flaş ışığının yer aldığını görüyoruz.

Arka kısımda parmak izi sensörü gibi başka bir detay söz konusu değil. Daha sade bir tasarım bizleri karşılıyor. Daha sade arka kapak tasarımında yine Samsung logosunun dışında bir detay yer almadığını da ekleyelim. Tasarım kısmında ne yazık ki tam olarak istenen dayanıklılığı sunulmadığını da ekleyelim.

Öyle ki fiyatına bağlı olarak söz konusu akıllı telefonların hem çerçeve kısmında hem de kapak kısmında plastik kullanımına devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenle hem kapak kısmında hem de çerçeveler kısmında dayanıklı bir seri sunulduğunu söylemek yanlış olur. Ölçüler kısmından da söz etmeden geçmeyelim. Akıllı telefonların tasarım ölçüleri şu şekilde;

Ölçüler: 155.6 mm X 75.6 mm X 7.7 mm

Ağırlık: 163 gram

Tasarım kısmında paylaşacağımız detaylar bu kadar ile sınırlı. Bu yeni akıllı telefonların ekran ve teknik özellikleri kısmından devam edelim.

Ekran Özellikleri Neler?

Samsung’un akıllı telefonlarında AMOLED ekran kullanımına alıştık. AMOLED ekran serisinin sunmuş olduğu görüntü kalitesi ve bu ekranların geniş renk aralığına da alıştık. Ancak Galaxy M10 akıllı telefonları için aynı durum geçerli değil.

Söz konusu akıllı telefonlarda AMOLED ekran kullanımı yerine, fiyatı biraz daha aşağı çekecek ve biraz daha güç tasarrufu sağlayacak olan PLS ekranlara yer veriliyor.

Yeni akıllı telefonların PLS ekranlarında sunulan çözünürlük değeri ise 720 X 1520 piksel olarak açıklandı. Bu değerde yine akıllı telefonların 6.2 inçlik ekranlarıyla tamamlanıyor. 6.2 inçlik ekranlarla beraber söz konusu çözünürlük değeri de 271 PPi değerinde piksel yoğunluğunun elde edilmesini sağlıyor.

Damla çentik alanının kullanıldığı akıllı telefonda, %81.56 oranında ekran gövde oranının bulunduğunu ve arayüz kısmında da Samsung Experience 9.5 serisinin kullanıldığını da ekleyelim. Yine bu kısımlarda da çok önemli değişiklikler söz konusu değil.

Sınıfına göre oldukça ideal bir akıllı telefon sunulduğu da bir başka gerçek. Ekran kısmında paylaşacağımız detaylar bu kadar ile sınırlı.

Teknik Özellikler

Galaxy M10 akıllı telefonlarının teknik özellikleri konusunda da detaylardan söz edelim. Baştan beridir söylediğimiz gibi Galaxy M10 akıllı telefonlarında fiyat performans serisi akıllı telefon özellikleri söz konusu. Bu nedenle çok yüksek sistem özelliklerini beklememek gerekiyor. Yeni akıllı telefonların içerisinde Samsuung’un Exynos serisi işlemcileri var.

Exynos 7 Octa 7870 işlemcilerini kullanan akıllı telefon, 1.6 GHz hız değerine kadar çıkış yapabiliyor. 8 çekirdekli işlemcilerin beraberinde gelen grafik birimi kısmında ise Mali-T830 MP1 modelini görüyoruz. Yine grafik biriminde de fiyat performans serisi sunulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

14 nm üretim sürecinin bir ürünü olan işlemcilerin yanında sunulan RAM bellek miktarı ise 2 GB RAM bellek olarak açıklandı. 2 GB RAM bellek miktarı ana modelde kullanılan RAM bellek miktarı. Bu belleklere ek olarak bir de 3 GB RAM bellek miktarının kullanıldığı akıllı telefon var.

İki farklı versiyon olarak gelen akıllı telefonun depolama alanı kısmında da iki farklı versiyon sunduğu görülüyor. 16 GB ile 32 GB olmak üzere yine iki farklı depolama alanına yer veriliyor. Söz konusu akıllı telefonların tüm bu özelliklerle beraber elde ettiği AnTuTu puanının ise 64.200 olduğunu da ekleyelim.

Galaxy M10 Kamera Özellikleri

Telefonların kamera özelliklerine bakalım. Sınıfından farklı olarak bu seride de çift arka kamera kullanılmış durumda. Telefonda 13 MP değerinde bir ana kamera var. Arka kısımda yer alan 13 MP değerinde ana kameranın f/1.9 diyafram açıklık değeri bulunuyor. Full HD çekim yapabilen bu kameralara ek olarak bir de 5 MP değerinde ikinci kamera geliyor.

İkinci kamera kısmında da f/2.2 diyafram açıklık değerine yer verildiğini görmekteyiz. Ekstra geniş açılı ikinci kamera kısmında da 120 derece çekim sunulmakta. Telefonların ön kamerası kısmında ise 5 MP değerinde bir kamera olduğunu ekleyelim. Diyafram açıklık değeri ise f/2.0 olarak açıklandı. Ön kamerada herhangi bir ikinci kamera ya da sensöre yer verilmiyor.

Tüm bu özellikleri, Android 8.1 işletim sistemi, 3400 mAh değerinde bataryalarıyla beraber yeni akıllı telefonların fiyatlarının ise 1.199 TL olduğunu ekleyelim. Bu fiyatlarla beraber telefonun en çok satan modeller arasında yer alması bekleniyor.

Alınabilecek En iyi Telefonlar listemizde de bu modele yer vermemizin nedeni, hem yeni tasarımlı akıllı telefonlar olması hem de telefonların fiyat performans odaklı modeller olması. Dilerseniz listemize bir başka akıllı telefon modeliyle devam edelim.

Alınabilecek En iyi Telefonlar listesinin ikinci sırasında da yine bir Samsung akıllı telefonu var. Samsung’un yenilenen akıllı telefon tasarımlarını devam ettiren modellerden biri olan Galaxy A10 akıllı telefonları, hem tasarım açısından yeni bir seri hem de fiyat açısından oldukça uygun bir seri. Söz konusu akıllı telefonların tasarımlarından işe başlayalım.

Galaxy A10 Tasarımı

Her ne kadar yeni akıllı telefonların giriş seviyesi modellerine dahil olduğunu görüyor olsak bile tasarım kısmında yenilenmiş bir akıllı telefon söz konusu. Son yılların en çok kullanılan su damlası çentik alanına sahip olan bir akıllı telefon var.

Üst kısımda sadece su damlası çentik alanı kullanılmış durumda. Su damlası çentik alanına sahip olan akıllı telefonun hala dikkat çekecek şekilde kalın çerçeveleri olduğunu belirtelim. Hem alt kısımda hem de yan kısımlarında kalın çerçevelerin kullanıldığı akıllı telefonun arka kapak kısmında çok basit bir tasarım söz konusu.

Diğer modellerden farklı olarak bu akıllı telefonda tek arka kamera var. Köşeye konumlandırılmış olan tek arka kameranın hemen altında bir de flaş ışığı var.

Kamera eski tip akıllı telefonlarda olduğu gibi oldukça küçük ve mini bir alanın içerisine yerleştirilmiş durumda. Bu kısımda çok büyük farklar söz konusu değil.

Ölçüler: 155.6 mm X 75.6 mm X 7.94 mm

Galaxy A10 Ekran Özellikleri

Tasarımın hemen sonrasında ekran özelliklerinden söz edelim. Ekran özellikleri bölümünde 6.2 inçlik bir panel yer alıyor. 720 X 1520 piksel çözünürlük değerine sahip olan ekranlar, PLS panellere sahip.

OLED ekranların kullanılmadığı akıllı telefonun çözünürlük değerinin sınıfı için iyi olduğunu görüyoruz. Ekran kısmında paylaşacağımız başka bir bilgi bulunmuyor.

Teknik Özelliklerde Durum Ne?

Galaxy A10 akıllı telefonlarının teknik özellikleri de çok iddialı değil. Giriş seviyesi sayılabilecek olan akıllı telefonların içerisinde Exynos 7884 işlemcileri yer alıyor. Söz konusu işlemciler 8 çekirdek işlemciler ve 14 nm üretim sürecinin ürünü olan işlemciler. 1.6 GHz saat hızına sahip olan işlemcilerin beraberinde Mali G71 MP2 grafik biriminin de geldiğini ekleyelim.

Genel olarak başarılı sayılabilecek bir performans değerine ulaşılması sağlanıyor. Telefonun RAM bellek miktarı kısmında ise 2 GB RAM bellek seçeneğinin tek seçenek olarak kullanıldığı görülüyor. Bu kısımda da herhangi bir değişiklik göremiyoruz. Depolama birimi de RAM bellek miktarına bağlı olarak 32 GB seçeneğiyle karşımıza çıkıyor.

Kamera Özellikleri Neler?

Alınabilecek En iyi Telefonlar arasında yer almasının nedeni fiyatı olan akıllı telefonların kamerası da yeterli sayılabilir. Telefonun arka kamerası kısmında 13 MP değerinde tek bir arka kamera var.

f/1.9 diyafram açıklığına sahip olan tek arka kameranın Full HD çekim desteğine sahip olduğunu ekleyelim. Ön kısımda da yine standart bir kamera var ve bu kamerada da 5 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığının kullanıldığını görmekteyiz.

3400 mAh değerinde bataryası ve Android 9 işletim sistemiyle beraber gelecek olan akıllı telefonların fiyatının da 1.380 TL olduğunu görüyoruz. Yine farklı merkezlerde fiyatların biraz daha değişiklikler gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Biraz araştırma yaparak daha düşük fiyatlara ulaşmak mümkün.

Alınabilecek En iyi Telefonlar listesinde geldik 3.sıraya. 3.sırada da yine fiyatına göre iyi bir model olarak gösterebileceğimiz Y7 Prime akıllı telefonları var. Huawei’nin son dönemde sunduğu fiyat performans odaklı akıllı telefonlardan biri olduğunu gördüğümüz Y7 modelinin tasarımından ve bu modelin teknik özelliklerinden söz edelim. Bakalım söz konusu akıllı telefonlar nasıl sistemlere sahip.

Y7 Prime 2019 Tasarım

Tasarım kısmında son dönemde çok yaygın kullanılan düzenin devam ettirildiğini görüyoruz. Yine Huawei Y7 Prime 2019 modelinde de su damlası çentik alanının kullanımına devam ediyor. Su damlası çentik alanının kullanıldığı telefonun, çerçeve bölümlerine sahip olduğunu da ekleyelim. Çentik alanına kadar uzanan çerçeveler bulunuyor.

Her tarafından biraz daha kalın kenarlıkların kullanıldığı akıllı telefonların alt kısımda ise geniş bir çerçeveye yer verdiği görülüyor. Yine benzer modellerde markanın tercih ettiği alt çerçeve alanının bu seride biraz daha kalın olduğunu da eklememiz gerekiyor.

Genel kullanımlarda, yanlış tıklamaların önüne geçmek için böyle bir seçim yapıldığını biliyoruz. Bu modelde de markanın stratejisi için herhangi ir değişiklik yapılmamış. Yine aynı tasarım devam ediyor.

Telefonların arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman ise serinin benzer bir tasarıma yer verdiğini görüyoruz. Yine söz konusu akıllı telefonların çift arka kamera kurulumuna yer verdiği görülüyor. Üst üste sıralı olan çift arka kamera kullanacak olan akıllı telefonun kameralarının hemen altında bir de flaş ışığı yer alıyor.

Markanın kamera dizilimini devam ettiği akıllı telefonun arka kısmında başka hiçbir detay olmadığını söylemek gerekiyor. Bu kısımda herhangi bir parmak izi sensörü kullanılmış değil. Sadece düz bir panel kullanıldığını söylemek doğru olacaktır. Telefonların tasarımından söz ederken son olarak ölçüleri belirtelim. Bu modelde yer verilen ölçüler şöyle;

Ölçüler: 158.92 mm X 76.91 mm X 8.1 mm

Biraz daha kalın bir tasarıma sahip olan telefon için sunulan renk seçeneklerinin ise iki farklı renk seçeneği olduğunu ekleyelim. Kullanıcıların mavi ve siyah olmak üzere iki farklı seçim yapma hakları var.

Y7 Prime 2019 Ekran Özellikleri Neler?

Gelelim söz konusu akıllı telefonların ekran özellikleri kısmına. Ekran özellikleri bölümünde de çok başarılı bir akıllı telefon sunulmasa da sınıfı için iyi bir akıllı telefon söz konusu. 6.26 inçlik bir panel kullanan akıllı telefon, 720 X 1520 piksel çözünürlük değerine yer veriyor. LCD ekranların kullanıldığı akıllı telefonun bu çözünürlük değeriyle beraber 269 PPi piksel yoğunluğuna ulaştığını görüyoruz.

Biraz daha yüksek serilerde yer alan OLED ekranlardan farklı olarak kullanılan IPS LCD ekran panelleri de oldukça dikkat çeken bir performans değerinin elde edilmesini sağlamış durumda. En azından ekran için bu yorumu yapmak yanlış olmayacaktır. Ekran kısmında paylaşacağımız son detayın da EMUI 8.2 arayüzü olduğunu ekleyelim.

Teknik Özellikler Nasıl?

Y7 Prime 2019 akıllı telefonlarının teknik özellikler kısmında ise yine standart olarak gösterebileceğimiz seriler söz konusu.

Bu modelde giriş seviyesi olarak gösterebileceğimiz Snapdragon 450 işlemcilerine yer veriliyor. Snapdragon 450 işlemcileri 8 çekirdekli bir işlemci serisi ve bu modelde 1.8 GHz hız değerine kadar çıkış yapılabiliyor.

Adreno 506 grafik birimine de yer verildiği görülen akıllı telefonların, RAM bellek miktarı kısmında ise 3 GB RAM bellek seçeneğinin dikkat çektiğini de belirtelim. 3 GB RAM bellek miktarının yanında gelen depolama birimi kısmında ise 32 GB depolama seçeneğinin sunulduğu açıklandı.

Bu özellikler bölümünde de değişen ve öne çıkan çok önemli detaylar söz konusu değil. Genel olarak bu kısımda da giriş ile orta seviye akıllı telefonlar için paylaşılan özellikler var.

Kamera Özellikleri Neler?

Y7 Prime 2019 modelinde çift arka kamera yer aldığını belirtmiştik. Telefonun arka kapak kısmında 13 MP değerinde bir ana kamera var. f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip olan akıllı telefonun ikinci arka kamerası kısmında ise 2 MP değerinde bir kamera yer alıyor.

Derinlik algısı için kullanılan ikinci kameranın ön kısımda ise 16 MP değerinde bir ana kamera sunduğunu görmek mümkün oluyor.

Yine ön kamera kısmında da standartların üzerine çıkan bir akıllı telefon sunulmuş değil. Bu kısımda da genel olarak rakipleriyle benzer özellikleri bulunan bir akıllı telefon var.

4000 mAh değerinde bataryası, Android 8 işletim sistemi gibi özellikleri de bulunan telefonun fiyatı ise 1.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Belli başlı kampanyalarla beraber fiyatın biraz daha aşağı olabileceğini de belirtmek gerekiyor.

Bu yılın en çok sorulan akıllı telefon modellerinden birisi de P Smart 2019 modeli oldu. Yeni akıllı telefonların hem uygun fiyatı hem de yenilenmiş özellikleriyle beraber fark yaratmayı başardığını da söylemek yanlış olmaz. Özellikle birkaç aydır gündemde olan akıllı telefonların özelliklerine ve tasarımlarına geçiyoruz.

Huawei P Smart 2019 Tasarımı

Tasarım kısmında yine yenilenmiş bir akıllı telefon söz konusu. Diğer modellerden farklı olarak biraz daha iyi bir tasarım söz konusu. Özellikle ön kısımda dikkat çeken bir tasarım var. Su damlası çentik alanının kullanıldığı akıllı telefonun, üst çerçevelerinde ekran bölümünden oluşan bir kısım var.

Oldukça ince çerçevelerin kullanıldığı akıllı telefon, yine alt kısımda ise bir çerçeve bölümüne yer veriyor. Alt kısımda yer alan çerçeve kısmı artık Huawei akıllı telefonları için gelenek haline gelmiş özellikler arasında yer alıyor. Yine bu modelde de alt çerçeve payının değiştirilmediğini görüyoruz.

Telefonların arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yine iddialı bir seri bizleri karşılıyor. Arka kapak tasarımında yine çift kamera söz konusu. Üst üste sıralı olan çift kameranın kullanıldığı akıllı telefonun, yine kameralarının hemen altında bir flaş ışığını kullandığını da eklemek gerekiyor.

Bu kısımda da bir değişiklik yok. Huawei tasarımı olduğu gibi korunmuş durumda. Telefonların arka kapak kısmında yer alan son detayın ise parmak izi sensörleri olduğunu ekleyelim Y7 Prime modellerinden farklı olarak bu akıllı telefonlarda parmak izi sensörleri kullanılıyor.

Ölçüler: 155.2 mm X 73.4 mm X 7.95 mm

Ekran Özellikleri Neler?

Ekran özelliklerinin orta segment modeller için oldukça iyi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 6.21 inçlik bir panelle beraber gelen akıllı telefonun, 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri bulunuyor. Yüksek çözünürlük değerinin sunmuş olduğu PPi değerinin ise 415 PPi olduğunu görüyoruz.

Bu değerlerin IPS LCD ekran panellerinde gayet başarılı sonuçlar verdiğini ve görüntü kalitesinin de bir hayli yüksek olduğunu ekleyelim. Ekran kısmında son detayın EMUI 9.0.1 arayüzü olduğunu belirtelim. Bu modelle beraber Huawei’nin yeni arayüzüne de geçiş yapıldı.

Teknik Özellikler Neler?

Orta segment akıllı telefonların başarılı temsilcilerinden biri olan P Smart 2019 modelinde, markanın Kirin 710 işlemci modelleri kullanılıyor. Kirin 710 işlemcilerinin 2.2 GHz hız değerine sahip olduğunu ve toplamda 8 çekirdeğe yer verdiğini de ekleyelim.

İ7 hareket işlemcisiyle beraber desteklenen akıllı telefonun, grafik birimi kısmında ise Mali G51 MP2 modeli bulunuyor. 12 nm üretim sürecinin bir ürünü olan ve 2.2 GHz gibi yüksek bir saat hızına sahip olan akıllı telefonların RAM bellek kısmında ise 3 GB RAM seçeneğine sahip olduğunu da eklemek gerekiyor. Yine depolama alanı kısmında da 32 GB depolama alanı var.

Kamera Özellikleri Neler?

Yine P Smart 2019 akıllı telefonlarında da çift arka kamera var. Bu modelin ana kamerası kısmında 13 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip olan bir kamera kullanılmış.

Full HD çekim kalitesine sahip olan kameranın, 2 MP değerinde ikinci bir kamera ile desteklendiği de yine paylaşılan özellikler arasında.

İkinci kamera kısmında ise 2 MP değerinde derinlik algısı için kullanılan bir lens var. Bu kameraların ön kamera kısmında karşılığı 8 MP değerinde Full HD çekim yapabilen ve f/2.0 diyafram açıklık değerine sahip olan bir kamera. Ön kamerada HDR modu gibi modların olması da önemli bir artı.

Android 9 işletim sistemi, 3400 mAh değerinde bataryalarıyla beraber bu akıllı telefonların fiyatı ise 1.600 TL olarak açıklandı. Yine farklı adreslerde biraz daha farklı fiyatlara ulaşmak mümkün. Özellikle e ticaret sitelerinin bu konuda birçok kez kampanyalar yaptığını biliyoruz.

Çık kısa bir süre önce tanıtımı yapılan Samsung’un yeni akıllı telefonları Galaxy M20 modelleri de yine Alınabilecek En iyi Telefonlar listesinde yer almayı hak eden akıllı telefonlar.

Giriş seviyesi akıllı telefonlarına göre çok daha iyi bir model olan Galaxy M20 akıllı telefonlarının da yine başarılı ve uygun fiyatlı seriler olduğunu söylemek mümkün. Hemen yeni akıllı telefonların tasarımlarından ve teknik özelliklerinden söz edelim. Bakalım bu modelle beraber nasıl özelliklere yer veriliyor.

Galaxy M20 Tasarımı

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında amiral gemisi modellerini aratmadığını söyleyebiliriz. Telefon çentik alanına sahip olan modellerden bir tanesi. Üst kısımda yer alan çentik bölümünün su damlası çentik alanı olduğunu görmekteyiz.

Tek bir çentik alanına sahip olan ve su damlası çentik alanıyla öne çıkan telefonun, diğer kısımlarda çerçevesiz akıllı telefonlar gibi bir dizilim sunduğunu görmekteyiz. Yeni akıllı telefonların sadece Huawei modelleri için ekranın alt çerçevesi kısmında geniş çerçeveler kullandığını söylemek mümkün. Bunun dışında yan kısımlarda da çerçevesiz bir model söz konusu.

Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında sunulan ekranlar bu şekilde. Bunun dışında arka kapak kısmında da başarılı serilerin sunulması sağlanacak. Arka kapak kısmında da üst üste sıralı olan çift arka kamera göreceğiz. Üst üste sıralı olan çift arka kameranın hemen altında flaş ışığı yer alıyor.

Kameralar için ayrı bir kamera alanının belirlenmesinin dışında, arka kısım üzerinde bir de parmak izi sensörünün yer aldığını söylemek gerek. Bunun dışında bir detay yok. Yine arka kapak üzerinde Samsung’un logosunun kullanımı devam ediyor. Logonun yerinin değişmediğini de ekleyelim.

Ölçüler: 156.4 mm X 74.5 mm X 8.8 mm

Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy M20 akıllı telefonlarının ekran özellikleri kısmında da dikkat çeken birçok özellik var. Telefonların ekran kısmında ilk dikkat çeken kısım boyutu. 6.3 inçlik geniş bir ekrana sahip olan akıllı telefonun 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine yer verdiğini görüyoruz. Bu ekran boyutuyla beraber bu çözünürlük değerinin 409 PPi piksel yoğunluğuna ulaşılması sağlanıyor.

PLS kullanımı devam eden akıllı telefonların panellerinde, farklı bir detay söz konusu değil. Bu kısımda sadece su damlası çentik alanının fark yaratan bölüm olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Arayüz için de yine Samsung’un Experience 9.5 serisine yer veriliyor. Dilerseniz teknik özelliklere geçelim.

Galaxy M20 Teknik Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonların teknik kısımda yine fiyat performans modellerinden biri olduğunu görüyoruz. Fiyatı makul olan telefonun içerisinde Exynos 7904 serisi işlemciler bulunuyor.

14 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerin 8 çekirdekli olduğunu ve 1.8 GHz saat hızının sunulduğunu görüyoruz. Başarılı bir performans çizen işlemcilerin yanında Mali-G71 MP2 grafik biriminin yer aldığını da söyleyelim.

Telefonun özellikle oyun performansı konusunda ideal bir model olması sağlanmış. 8 çekirdekli işlemcileri ve grafik birimlerine ek olarak bu modelde bilmeniz gereken bir başka detay ise yeni akıllı telefonların iki farklı RAM bellek miktarının olması. Bu modelin içerisinde 3 GB ve 4 GB RAM bellek olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarına yer veriliyor.

Seçeceğiniz RAM bellek miktarınıza göre de 64 GB ile 32 GB arasında değişen iki farklı depolama alanı kullanılıyor. Tabii ki seçiminize göre telefonların fiyatı değişiyor. Bunu telefonu alacağınız yer ve pakete göre görebiliyorsunuz.

Kamera Özellikleri Nasıl?

Alınabilecek En iyi Telefonlar arasında yer alan modelin kamera özellikleri kısmında da çift arka kamera artısını görüyoruz. Telefonun ana arka kamerasında 13 MP değerinde bir kamera var.

Bu kameranın f/1.9 diyafram açıklık değeri bulunuyor ve bu kameranın Full HD çekim yapabildiğini görüyoruz. Yeni modelin ikinci kamerası kısmına geçtiğimiz zaman ise 5 MP değerinde bir arka kamera görüyoruz.

5 MP değerinde ikinci arka kameranın f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip olduğunu ve ekstra geniş açı sunan bir kamera olduğunu da ekleyelim. 120 derece geniş açı sunan bu kamera dışında ön kamera kısmında ise 8 MP değerinde bir ana kameraya yer veriliyor. 8 MP değerinde ana kameranın f/2.0 diyafram açıklık değeri bulunuyor ve hem HDR desteği var hem de portre modu artıları var.

5000 mAh değerinde bataryaları, Android 8.1 işletim sistemi ve hızlı şarj desteğine sahip olan Galaxy M20 akıllı telefonlarının fiyatı ise 1650 TL olarak açıklandı. Tabii ki bu rakamın seçilecek olan RAM bellek miktarı ve depolama alanı miktarına göre değişiklikler gösterdiğini de belirtelim.

Ayrıca Bakınız: En iyi Samsung Telefonu 2019

Huawei çatısı altında çalışan Honor markasının iddialı akıllı telefonlarından biri olan 8X modeli de yine Alınabilecek En iyi Telefonlar arasında yer almayı hak eden modellerden bir tanesi.

Telefonların özellikle teknik özelliklerinin oldukça başarılı olduğunu ve tasarımında bu özellikleri desteklediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Sözü daha fazla uzatmadan Honor 8X akıllı telefonlarının tasarım ve özelliklerinden söz edelim.

Honor 8X Tasarımı Nasıl?

Yeni modelin son serilerde öne çıkan dikkat çekici bir tasarımı var. Telefonun ekran kısmında dikkat çekici bir çentik alanı bulunuyor. Huawei modellerinde kullanılan çerçevelerden farklı olarak bu modelin çerçeve bulundurmadığını görüyoruz.

Sadece üst kısımda yer alan bir çentik alanı var. Ekranın iki taraftan da daha geniş gözükmesini sağlayan çentik alanının daha dar olduğunu görüyoruz ve bu modelin alt kısmında da herhangi bir çerçeve bölümü yok.

Arka kapak tasarımına geçildiği zaman ise telefonların kamera lenslerinin çok daha göz alıcı olduğu görülüyor. Kameraların üst üste sıralı olduğunu ve lenslerin çok daha geniş olduğunu görmekteyiz. Biraz daha geniş lenslerin kullanıldığı kameraların ikisi de ayrı alanlarda kullanılmış.

Diğer modellerde olduğu gibi bu modelde de kameralar tek bir bölüm üzerinde toplanmış değil. Yine parmak izi sensörlerinin de ortalanmış olduğunu ve arka kısımda yer alan son detay olduğunu da ekleyelim.

Ölçüler: 160.4 mm X 76.6 mm X 7.8 mm

Ekran Özellikleri Nasıl?

Yavaş yavaş biraz daha iyi özelliklere sahip olan akıllı telefonlara doğru ilerlemeye başladık. Honor 8x akıllı telefonları da bu modeller arasında gösterilebilir. Telefonların ekran özelliklerinde de bu etkiyi görüyoruz. 6.5 inçlik bir panelin kullanıldığı akıllı telefonun 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri var.

FHD+ çözünürlük değeriyle beraber 6.5 inçlik panelde, 396 PPi değerinde piksel yoğunluk değerinin sunulduğunu görüyoruz. LTPS LCD panellerin daha az enerji tüketimi için tasarlandığını ve söz konusu akıllı telefonların %84.41 ekran gövde oranı olduğunu da ekleyelim. Son olarak modelin arayüzü kısmında da EMUI 8.2 serisinin kullanıldığını ekleyelim.

Teknik Özellikler Neler?

Honor 8x akıllı telefonlarının teknik özellikleri de iyi bir orta sınıf akıllı telefonunu işaret ediyor. Bu modelde de markanın işlemci modeli olan Kirin 710 işlemcilerin kullanılmış durumda.

8 çekirdekli orta sınıf başarılı işlemcilerin 2.2 GHz hız değerine sahip olduğunu görmekteyiz ve markanın bu modelle beraber i7 hareket işlemcisi de kullandığı biliniyor.

Genel işlemci performansında başarılı olan akıllı telefonun grafik birimi kısmında ise Mali G51 MP4 modeli yer alıyor. Oyun performansı için yeterli değerlerin sunulmasını sağlayan grafik biriminin dışında işlemcide dikkat çeken başka bir detay söz konusu değil.

Telefonların RAM bellek miktarına baktığımız zaman ise yine iki farklı seçenek var. Ana model olarak gösterilen telefonun içerisinde 4 GB RAM bellek miktarı var ancak bir diğer modelde 6 GB RAM bellek miktarı dikkat çekiyor. Yine RAM bellek miktarına göre de artış gösteren depolama alanı kullanılmakta. 128 GB depolama miktarının kullanıldığı Honor 8X modelinin bir de 64 GB depolama alanı kullanan modeli var.

Kamera Özellikleri Neler?

Kamera kısmına geçtiğimiz zaman, iddialı akıllı telefonların 20 MP değerinde ana kamerası olduğunu görüyoruz. 20 MP değerinde ana arka kameranın öne çıktığı modelde, bu kameraların f/1.8 diyafram değerine sahip olması öne çıkıyor.

Full HD çekim yapabilen kameraya bir ikinci kamera eşlik ediyor. İkinci kamera ise 2 MP değerinde f/2.4 diyafram açıklık değerine sahip olan derinlik algısı kamerası.

Arka kısımda sunulan bu çift kamera sistemi, ön kısımda da 16 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera ile destekleniyor. Hem önde hem de arka kısımda kameraların yapay zeka artısı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Zaten Huawei ve Honor modellerinin kamera konusunda avantajlı seriler olduğu tartışılmaz.

3750 mAh değerinde bataryaları, Android 8.1 işletim sistemi ve hızlı şarj desteğiyle beraber Honor 8X akıllı telefonlarının fiyatının ise 1900-2000 TL arasında olduğu açıklandı. Bu rakamları yine satın aldığınız merkeze göre değişen rakamlar olarak değerlendirebilirsiniz.

Genelde uygun fiyatlı amiral gemisi akıllı telefonlar sunmasıyla ün kazandığını bildiğimiz Xiaomi, en çok satan akıllı telefon modellerinden biri olan Xiaomi Redmi Note 7 modeliyle listede yer almaya hak kazanıyor.

Telefonların her açıdan başarılı seriler olduğunu ve fiyatına göre iyi sayılan akıllı telefonlardan biri olarak değerlendirildiğini ekleyelim. Hemen yeni modelin sistem özelliklerinden ve tasarım detaylarından söz ederek işe başlayalım.

Ayrıca Bakınız: Suya Dayanıklı En İyi Telefonlar 2019

Redmi Note 7 Tasarımı Nasıl?

Redmi modellerinin tasarım konusunda belli bir çizgi yakaladığı biliniyor. Marka artık yeni akıllı telefonlarında da hemen hemen aynı tasarımları yansıtmaya devam ediyor. Yenilikçi tasarımları ile dikkat çeken bu modellerden birisi de Note 7 modeli.

Su damlası çentik alanının kullanıldığı akıllı telefon, yanlarda ince çerçevelere ve alt kısımda biraz daha kalın bir çerçeve bölümüne sahip.

Telefonun alt kısım çerçevesini düşünmezsek, neredeyse tamamen çerçevesiz bir akıllı telefonla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Tabii ki genel kullanım için ve tek elle kullanım açısından alt çerçevenin de kendisine göre artıları var.

Ekranıyla dikkat çeken modelin arka kısımda ise çift arka kamera detayını kullandığını görüyoruz. Biraz daha dışa doğru çıkış olan arka kameralar, ortalanmış olan bir parmak izi sensörü ile desteklenmiş ve bu modelin daha keskin hatlara sahip olması sağlanmış.

Ölçüler: 159.21 mm X 75.21 mm X 8.1 mm

Ekran Özellikleri Neler?

Fiyatına göre oldukça iyi bir ekrana sahip olan Note7, 6.3 inçlik bir panel kullanıyor. LTPS LCD panellerin çözünürlük değeri ise 1080 X 2340 piksel olacak açıklandı. Aynı sınıfında sunulan birçok akıllı telefon modelinde olduğu gibi bu modelde de FHD+ çözünürlük değeriyle beraber 409 PPi piksel yoğunluk değeri elde ediliyor.

Koruma kısmında ise telefonların Gorilla Glass 5 camlarına sahip olması büyük bir avantaj. Benzer modellerde Gorilla Glass 3 camları kullanılmakta. 450 nit parlaklık değerine sahip olan telefonların MIUI 10 arayüzü kullandığı da son detayımız olsun.

Teknik Özellikler Nasıl?

Teknik özellikler kısmında Snapdragon 660 modelinin gücünü görüyoruz. Amiral gemisi işlemciler kadar güçlü olmasa da genel performans değerleri oldukça yüksek olan Snapdragon 660 işlemcilerinin kullanıldığı telefon, 2.2 GHz saat hızına sahip. 8 çekirdekli işlemcilerin 2.2 GHz saat hızının yanında Adreno 512 grafik birimi gibi bir de artısı var.

Hem grafik birimi hem de işlemci konusunda avantajlı bir seri olan Note 7, RAM bellek kısmında da farklı çözümler sunuyor. Telefonun 3 farklı RAM bellek miktarı var. LPDDR4x teknolojisinde 3 GB, 4 GB ve 6 GB RAM bellek miktarlarına yer veriliyor. RAM seçimiyle doğrudan bağlantılı olarak depolama alanı birimlerinin de 32 GB, 64 GB ve 128 GB olarak değiştiğini ekleyelim.

Redmi Note 7 Kamera Özellikleri?

Kamera konusunda da fiyatına göre çok iyi bir telefon söz konusu. Aynı fiyatta yer alan rakiplerinden farklı olarak bu telefonda 48 MP değerinde ana kamera yer alıyor. Ana kameranın f/1.8 diyafram açıklık değeri bulunuyor ve Full HD 60 FPS çekim yapılabiliyor.

İkinci kamera kısmına geçtiğimiz zamana ise 5 MP değerinde derinlik algısı özelliğine sahip olan bir kamera görüyoruz.

Bu iki kamerayı ön kısımda da 13 MP değerinde bir ana kamera karşılıyor. Bu kameralarda da yüz tanıma sistemi ve yapay zeka artıları sunulmakta. Her iki kamera sisteminde de sınıfına göre çok daha iyi bir akıllı telefon var.

4000 mAh değerinde bataryaları, Android 9 işletim sistemi gibi artılarıyla beraber Redmi Note 7 akıllı telefonlarının 1900 TL satış fiyatı bulunuyor.

Ayrıca Bakınız: En iyi Telefonlar (Nisan 2019)

Samsung’un yenilenmiş olan A serisinden yola devam edelim. Alınabilecek En iyi Telefonlar listesinde yer alan bir başka akıllı telefonumuzda yenilenen bir başka model olan Galaxy A30 akıllı telefonları.

Tasarımsal açıdan yeni yüzüne kavuşan telefonların, teknik açıdan da önemli değişiklikler kazandığını söylemek yanlış olmaz. Alınabilecek En iyi Telefonlar listemizde önemli bir yeri bulunan akıllı telefonların detaylarına geçelim.

Galaxy A30 Akıllı Telefon Tasarımı

Tasarımı başarılı olan akıllı telefonlardan birisi de Galaxy A30 serisi. Yine bu modelde de dikkat çeken şekilde başarılı bir ekran tasarımı var. Telefonun üst çerçeve alanı yok ve sadece su damlası çentik alanı var. Yanlarda da aynı şekilde çerçevesiz ekran tasarımı devam ediyor.

Fakat her iki yanda da çerçevesiz olarak karşımıza çıkan ekran, alt kısımda ise çerçeve ile destekleniyor. Alt kısımda kullanılan çerçevenin çok daha geniş olduğunu da ekleyelim.

Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman ise yenilenmiş renk düzenine sahip olan yeni nesil akıllı telefonlar görüyoruz. Arka kapak kısmında da yine üst üste sıralı olan çift arka kamera kullanılmış.

Değişken renklerin dikkat çektiği arka kapak tasarımında parmak izi sensörlerinin son detaylar olarak öne çıktığını da belirtelim. Bu kısımda yine alışılmışın dışında bir tasarım sunulmuş değil.

Galaxy A30 Ekran Özellikleri

Sonunda Samsung’un ekran özellikleriyle fark yarattığı bir akıllı telefon modeline geldik. Bu seride ekran kısmında çok daha başarılı bir panel kullanılmış durumda. Telefonların ekran kısmında 6.4 inçlik panele yer veriliyor ve panelin Super AMOLED teknolojisinde olduğunu görüyoruz.

Gorilla Glass 3 camlarıyla korunan panelde çok daha canlı ve gerçeğe çok daha yakın renkler sunuluyor. Çözünürlük kısmında 1080 X 2340 piksel çözünürlük değerine yer veriliyor ve bu değerde 403 PPi gibi bir piksel yoğunluğuna ulaşılmasını sağlıyor. Samsung One UI 1.1 arayüzünün kullanıldığı akıllı telefon, ekran konusunda başarılı serilerden bir tanesi.

Galaxy A30 Teknik Özellikleri Neler?

Yeni akıllı telefonların teknik özellikler kısmında diğer A serilerine yakın bir değerde olduğu görülüyor. Yine bu modelin içerisinde de Exynos 7904 işlemcileri kullanılmış durumda. 8 çekirdek işlemciler 1.8 GHz saat hızına sahip. Grafik birimi kısmında da Mali G71 MP2 grafik biriminin kullanıldığı işlemcilerin, 14 nm üretim sürecinden geçen başarılı modellerden biri olduğu söylenebilir.

Yine RAM bellek miktarı kısmında da iki farklı seçenek var. Bu modelde de kullanıcılar 3 GB RAM bellek miktarı ya da 4 GB RAM bellek miktarı arasında seçim yapabiliyor. RAM bellek kısmında yapılan seçim ise yine depolama alanını etkiliyor. Depolama alanı kısmında 64 GB ile 32 GB arasında seçimleri görmekteyiz.

Kamera Özellikleri Neler?

Bulunduğu sınıfa göre telefonun kamera özellikleri de başarılı. Ana arka kamera kısmında 16 MP değerinde bir kamera kullanan Galaxy A30, bu kamerasında f/1.7 diyafram açıklık değeriyle karşımıza çıkıyor.

İkinci kamera kısmında ise ekstra geniş açılı kameralara yer veriliyor ve 5 MP değerinde f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip olan bir akıllı telefon görüyoruz.

Ön kamera kısmına geçtiğimizde de bu modelin 16 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığı bulunan bir kamera kullandığı görülüyor. Hem arka hem de ön kamera kısmında portre modu bulunmakta.

4000 mAh değerinde bataryası ve Android Pie işletim sistemiyle beraber bu modelin fiyatı da 2100 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca Bakınız: En iyi Amiral Gemisi Akıllı Telefonlar 2019

Alınabilecek En iyi Telefonlar listesinde amiral gemisi akıllı telefon modellerine geçelim. Bu modeller arasında ilk dikkat çeken telefon Huawei P30 akıllı telefonları. Fiyatına göre iyi modellerden biri olarak gösterebileceğimiz serinin detaylarından söz edelim. Bakalım bu modelde nasıl özellikler öne çıktı.

Huawei P30 Tasarımı

Her zaman olduğu gibi yine tasarım kısmından işe başlamak gerekiyor. Yeni akıllı telefonların tasarım kısmında iddialı seriler olduğu tartışılmaz. Üst kısımda yer verilen çentik alanı, çok küçük ve ekranda başak bir pürüz yok.

Geri kalan kısımlarda tamamen ekrandan oluşan bir akıllı telefon sunulmuş durumda. Su damlası şeklinde kullanılmış olan çentik alanının dışında, alt kısımda yer verilen çerçevelerin da çok ince olduğunu görmekteyiz.

Hem üst kısımda hem de alt kısımda çok daha ince çerçevelerle tasarım adeta güncellenmiş. Bundan önceki amiral gemisi akıllı telefonlarına göre çok daha başarılı bir ekran dizaynı söz konusu.

Arka kapak tasarımına geçtiğimiz zaman da yine aynı tasarım bizi karşılıyor. Üst üste sıralı olan 3 kameranın hemen altında flaş ışığının bulunduğunu görüyoruz ve bu kısmın altında da sensörlere yer veriliyor. Başka bir detay ise yok. Sadece P30 modelinde de yine değişken renk düzeninin kullanılmaya devam ettiğini söyleyebiliriz.

Ölçüler: 149. 1 mm X 71.36 mm X 7.57 mm

P30 Ekran Özellikleri Neler?

P30 akıllı telefonları, amiral gemisi serisi akıllı telefonlar. Bu nedenle ekran kısmında da çok daha başarılı bir seri sunulduğunu söylemek yanlış olmaz. Söz konusu akıllı telefonların 6.1 inçlik bir ekran paneli bulunuyor. OLED ekranların çözünürlük değeri 1080 X 2340 piksel.

HDR10, HDR desteği bulunan ekranda DCI P3 renk uzayının desteklendiğini de görüyoruz. 422 PPi piksel yoğunluk değerinin elde edildiği panelin, eldiven uyumlu olması da büyük bir avantaj sağlıyor. Telefonun arayüzü kısmında ise yeni güncelleme EMUI 9.1 kullanılıyor. Arayüz kısmında da bir değişiklik söz konusu değil.

Ayrıca Bakınız: 1000 TL Altı Telefonlar (Nisan 2019)

Teknik Özellikler için Durum Ne?

Huawei P30 akıllı telefonlarında yer alan teknik özelliklerde oldukça etkileyici. Bu modelde amiral gemisi işlemcileri var. Kirin 980 işlemcileri kullanan akıllı telefon, 7 nm üretim sürecinden geçen işlemcilerle beraber 2.6 GHz hız değerine sahip. 8 çekirdekli işlemciler, Mali G76 MP10 grafik birimiyle beraber geliyor ve ekstra bir yapay zeka artısını görüyoruz.

Telefonların RAM kısmında da yine iki farklı seçenek var. LPDDR4x teknolojisinde olan RAM bellekler 6 ve 8 GB olmak üzere iki farklı seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Belleklerin depolama birimi kısmında ise 128 GB ile 256 GB şeklinde iki farklı seçenek sunduğunu da ekleyelim.

Kamera Özellikleri Neler?

Huawei akıllı telefonlarının kamera özellikleri fark yaratacak şekilde iyi. P30 modellerinde de bunu net bir şekilde gördük. Telefonda 40 MP değerinde bir ana kamera var. SuperZoom özelliklerini öne çıkaran f/1.8 diyafram açıklık değerine sahip olan kameralar, 4K çekim yapabiliyor.

Telefonun ikinci kamera kısmında ise 16 MP değerinde ekstra geniş açılı f/2.2 diyafram açıklık değerine sahip olan bir kamera sunduğunu görüyoruz. 16 mm olan bu kamerayı 8 MP değerinde 3x optik zoom sunan f/2.4 diyafram açıklık değerine sahip olan üçüncü kamera izliyor.

Ön kamera kısmında da 32 MP değerinde bir ana kamera görüyoruz. Hem ön hem de arka kameralarda yapay zeka artısının tartışılmaz boyutta öne çıktığını da ekleyelim.

3650 mAh değerinde batarya, Android Pie işletim sistemiyle beraber telefonun fiyatı ise 4970 TL olarak açıklandı. Tabii ki RAM ve depolama alanına göre değişim söz konusu olabiliyor.

Alınabilecek En iyi Telefonlar listesinde yer vereceğimiz son akıllı telefon modeli ise Galaxy Note 9 akıllı telefonları. Note serisinin son amiral gemisi modeli olan telefon, hala çok iddialı bir seri ve akıllı kalem artıları gibi artılarla bir hayli öne çıkıyor.

Note 9 Tasarımı Nasıl?

Sonsuz ekran tasarımının eski yüzünün son temsilcilerinden biri olan Note 9 akıllı telefonları, üst ve alt kısımda çerçeveler sunuyor. Hem üst kısımda hem de alt kısımda ince de olsa çerçeveler var. Yeni akıllı telefonların bu çerçeve alanlarının dışında ekran yanlarında kavisli bir tasarıma yer verdiğini söyleyebiliriz. Kavisli ekran yanları, genel tasarımın bir hayli dikkat çekici olmasını sağlıyor.

Ayrıca telefonun tek elle kullanımı için de çok rahat kavrama imkanı sunuluyor. Arka kapak kısmına geçtiğimiz zaman ise biri büyük, biri büyük küçük kamera lenslerini görüyoruz. Kamera lenslerinin hemen yanında yer alan flaş ışığı ve bu kısmında altında kalan parmak izi semsörleri de dikkat çeken tasarım detayları arasında yer almakta.

Ölçüler: 161.9 mm X 76.4 mm X 8.8 mm

Note 9 Ekran Özellikleri

Samsung’un ekran deneyimini ortaya koyduğu akıllı telefonunda 6.4 inçlik bir panel kullanıldığını görmekteyiz. 6.4 inçlik ekranların Super AMOLED teknolojisinde olması e HDR10 ile HDR desteğini bulunması da görüntü kalitesinin bir hayli artmasını sağlıyor. 1440 X 2960 piksel çözünürlük değeriyle beraber telefonların 516 PPi piksel yoğunluk değerin ulaştığını da ekleyelim.

Teknik Özellikler Nasıl?

Amiral gemisi akıllı telefonlarından biri olan Note 9 modelinde teknik kısımda Exynos 9810 işlemcileri öne çıkıyor. Bir nesil öncesinin amiral gemisi işlemcisiyle beraber 2.7 GHz saat hızı elde ediliyor. 8 çekirdekli işlemcinin yanında gelen grafik birimi de Mali G72 MP18 serisi.

6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM bellek miktarınsa sahip olan modelde 128 GB ile 512 GB depolama alanlarına yer veriliyor.

Kamera Özellikleri Neler?

12 MP ana kameranın kullanıldığı akıllı telefon, ana kamera kısmında f/1.5 diyafram açıklık değerini ile f/2.4 arasında değişken diyafram aralığı değerleri sunuyor. İkince arka kamera kısmında ise 12 MP f/2.4 diyafram açıklık değerine sahip olan bir seri var.

Yine ön kamera kısmına geçtiğimiz zaman ise f/1.7 diyafram açıklık değeri bulunan 8 MP değerinde bir kamera görüyoruz.

4000 mAh değerinde bataryaları ile bu modelin fiyatı ise 5500 TL civarında.