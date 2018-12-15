Tablet dünyasında uygun fiyatlı serileri daha fazla görmeye başladık. Tasarımı ve özellikleriyle belli bir seviyenin üzerine çıkan tablet serilerine şimdi ise bir yenisi daha ekledi. Bu modellere eklenen yeni serilerden birisi de Alldocube M8 tablet modelleri oldu. Uygun fiyatlı tablet serilerinden biri olan Alldocube M8 modelinin özelliklerinden ve tasarımlarından daha detaylı olarak söz edelim.

Alldocube M8 Tasarımı Nasıl?

Alldocube M8 tasarımı standart serilerden farklı bir yapının sunulduğunu söylemek yanlış olur. Arka kapak kısmında tek arka kamera kullanılıyor. Üst çerçeve bölümünde tek arka kamera bulunan tabletin, ön kısımda da çerçeveli bir yapısı bulunuyor. Hem üst hem de alt kısımda geniş çerçeve alanları dikkat çekici. Genel olarak minimalist bir tasarım söz konusu.

Teknik Özellikler Nasıl?

Tasarım kısmında genel hatlarıyla bu şekilde olan tabletin özellikler kısmında da fiyat performans odaklı serilerden biri olduğuna dikkat çekelim. 8 inçlik tablet serisinin ekran çözünürlük değeri ise 1920 X 1200 olarak açıklandı. Full HD olarak gösterebileceğimiz ekran çözünürlük değeri, görüntü kalitesinin bir hayli yüksek olmasını sağlıyor. İşlemci kısmında da açıklanmamış olsa da MediaTek serisi kullanıldığını görüyoruz.

Grafik birimi kısmında ARM Mali T880 MP4 serisinin kullanıldığını görmekteyiz. Yeni serinin RAM bellek kısmında ise 3 GB RAM bellek sunduğunu ekleyelim. 3 GB RAM bellek alanı ile beraber gelen depolama alanı ise 32 GB olarak açıklandı.

Tabii ki bu alanı hafıza kartı ile yükseltmek mümkün. Yükseltme miktarı ise 128 GB olarak açıklanmış durumda. Android Oreo işletim sisteminin kullanıldığı ve 5500 mAh değerinde bir bataryanın kullanıldığı tabletin, fiyat kısmında nasıl bir aralıkta olacağı ise açıklanmadı. Fiyat konusunda çok yüksek bir aralık beklemiyoruz. Muhtemelen 100 dolar civarında bir tablet sunulacak.