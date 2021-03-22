Alman Otomobil Hisseleri Yeniden Canlanıyor!

Volkswagen ve BMW’nin hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarındaki yerlerini sağlamlaştırma ve Tesla’ya meydan okuma planları nispeten ucuz hisselerinde kadranı değiştirebilir.

Birçok ülke tarafından 2050 yılına kadar karbonsuz hale gelmek için belirlenen bir son tarih, sıfır emisyonlu araçların artan şekilde benimsenmesine yol açtı ve Tesla, uzun menzilli akülü elektrikli araçlar (BEV’ler) satarak bu dönüşümün ön saflarında yer aldı.

Yakın tarihli bir geri çekilmeye rağmen, hisse senedi geçen yıl %650 arttı ve CEO Elon Musk’u takip eden bir kült de buna yardımcı oldu.

Hacim bazında dünyanın en büyük araç satıcısı olmak için Toyota ile rekabet eden Alman şirketi Volkswagen, geçtiğimiz Pazartesi günü “güç gününde” ana VW marka elektrikte Avrupa satışlarının %70’ini gerçekleştirmeye yönelik iddialı planını açıkladı.

Yapım aşamasında olan aylar süren plan, 83 yaşındaki şirketin hisselerinde Tesla benzeri bir mitingi ateşlemeye yardımcı oldu; CEO Herbert Diess, şirketin piyasa değeri 100 milyar avroyu aşarken Elon Musk tarzı Twitter’a bile girdi.

Hisse senedi şu anda yıllık %52 artarak piyasa değerini 143 milyar avroya çıkardı.

Barclays analisti, “VW’nin CEO’su tüm kanallarda (geleneksel medya, yatırımcılar, Twitter ve LinkedIn gibi) BEV’lerdeki mesajı gerçekten zorlarken, özel yatırımcıların bu hikayeyi anladıklarına ve kendi başlarına oldukça güçlü bir güç olabileceğine inanıyoruz,” dedi.

Bu arada Alman rakibi BMW Çarşamba günü yaptığı açıklamada, satışlarının yarısının 2030 yılına kadar fosil yakıt olmayan araçlar olmasını hedeflediğini ve pazar kategorilerinin yaklaşık %90‘ının 2023 yılına kadar tamamen elektrikli modellere sahip olacağını söyledi.