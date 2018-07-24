Alphabet 2018 Q2 Gelirini Açıkladı!

Alphabet, 2018’in ikinci çeyreği için mali sonuçlarını yayınladı ve rakamlar etkileyici görünüyor. Google ana şirketi, geçen yılın aynı çeyreğine göre %26 artışla 32,65 milyar dolar oldu. Rakamlar 31.15 milyar dolar olan 2018 birinci çeyrek ile aynı marjdır.

Şirket, Avrupa Komisyonu tarafından “genel işletim sistemindeki baskın konumlarını birleştirmek için mobil işletim sistemini kullanmak” için 4,3 milyar avro para cezasına çarptırıldı. Böyle yüklü bir cezaya rağmen, şirket hala pozitif işletme geliri elde etmeyi başardı. 2,8 milyar dolar.

Gelirin % 86’sı reklamdan geldi, ancak “Diğer gelirler” yıllık bazda % 34 oranında artarak 4.425 milyar dolara ulaştı. Diğer bölüm, bulut hizmetleri, donanım, uygulama satışları gibi kırılımlardan geldi.