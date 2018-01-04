Kripto para birimi Bitcoin’e alternatif olarak Ripple tarafından geliştirilen XRP değerini katlayarak işlem görmeye devam ediyor.

2017 yılı kripto para birimleri için verimli bir yıl oldu. Bitcoin etrafında gelişen kripto para birimlerine her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor. Altcoin olarak adlandırılan bu para birimlerinden XRP en çok değer kazanan kripto para birimi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kripto para araştırma şirketi olan CoinMarketCap’in araştırmalarına göre Ripple tarafından geliştirilen XRP ilk kez 3 doların üzerinde işlem görmeye başladı.

Son verilere bakıldığında XRP 3.81 dolar civarında işlem görüyor. Son verilere göre XRP bir önceki verilerine göre yüzde 134 oranında değer artışıyla kripto para birimleri arasında en çok değer kazanan para birimi oldu.

Diğer Kripto Birimleride Dikkatle İzleniyor!

Bitcoin’in etrafından çıkan kripto para birimleri yatırımcılar tarafından da dikkatle izleniyor. 2018 yılında da değer kazanması beklenen kripto para birimleri arasında Cardano ve Stellar adındaki alternatif para birimleri de yatırımcılar tarafından da dikkatle izleniyor.