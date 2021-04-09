Amazfit Bip U Pro Hindistan’da Satışa Çıkıyor

Geçen yıl tanıtılan Amazfit Bip U Pro, 14 Nisan’dan itibaren Amazon.in ve şirketin resmi Hint sitesi aracılığıyla Hindistan’da satışa sunulacak. Fiyat 4.999 INR (65 $ / 55 €) ve üç renkte satışa sunulacak – Siyah, Pembe ve Yeşil.

Bip U Pro, normal Bip U ile aynıdır, ancak önceki normal modelde olmayan dahili bir GPS, mikrofon ve Alexa desteği Pro modelinde yer alıyor.

Bip U ve Bip U Pro arasındaki ortak özelliklerin geri kalanı, 1,43″ renkli dokunmatik ekran, kalp atış hızı izleme, kandaki oksijen seviyesi ölçümü, uyku takibi, 5ATM su direnci, 60+ spor modu ve 230 mAh pildir.