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Amazfit GTS 2 Mini İle Tanışın!

Yeni bir Amazfit akıllı saate daha var mısınız ? O halde Amazfit GTS 2 Mini'ye bayılacaksanız. İşte akıllı saate dair detaylar...

Ayşen Sıla

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Amazfit GTS 2 Mini

Huami geçtiğimiz günlerde Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 akıllı saatlerinin küresel versiyonunu satışa sundu. Şirket bu yıl 6 akıllı saat piyasaya sürdü fakat yeni bir tane daha piyasaya sürmeyi planlıyor. FCC web sitesinde yer alan bir liste, Amazfit GTS 2 Mini adlı yeni bir akıllı saati ortaya çıkardı.

Orijinal Amzaift GTS‘nin mini sürümü veya lite sürümü yoktu, ancak Amazfit GTR‘nin yerleşik GPS‘i olmayan hafif bir sürümü vardı. Görünüşe göre bu yıl Huami, kare yüzlü GTS 2’nin daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürerek farklı bir yol izliyor.

Cihazın şemaları saatin tasarımının Amazfit Bip ile benzer olduğunu gösteriyor. Saatin ekranın etrafında kalın çerçeveler ve çerçevenin sol tarafında tek bir düğme bulunuyor. Çerçevenin kendisi kavisli köşelere sahip ve büyük olasılıkla 20 milimetre boyutunda olan kayışlarla sabitlenmiş.

Amazfit GTS 2 Mini

Bu yepyeni akıllı saatin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor fakat birçok söylenti bu saatin 2020 yılı bitmeden satışa sunulacağını iddia ediyor. Saat hakkında yeni detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

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KaynakWareable
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