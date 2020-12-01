Amazfit GTS 2 Mini Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huami, bugün iki akıllı saat daha piyasaya sürdü. Yeni modellerin adı Amazfit GTS 2 Mini ve Amazfit Pop Pro. İsminden de anlaşıldığı gibi Amazfit GTS 2 Mini, bütçe dostu bir saat gibi görünüyor. Gelin bu akıllı saati yakından inceleyelim.

Yeni piyasaya sürülen Amazfit GTS 2 Mini, Eylül ayı sonunda piyasaya çıkan Amazfit GTS 2’nin daha küçük ve daha ince bir versiyonu. 354 x 306 piksel ve 301 ppi çözünürlüğe sahip 1,55 inç AMOLED ekran bulunduruyor. Panel 50’den fazla saat ara yüzünü ve aynı zamanda AOD işlevini de destekliyor

Saatin gövdesi alüminyum alaşımından yapılmış ancak, alt kısımda plastik bir yapı bulunuyor. Ayrıca saat, silikon kayışla birlikte piyasaya sürülüyor. Ürünün tamamı ise 5ATM suya dayanıklı olarak belirtiliyor. Bütçe dostu bir model olan akıllı saat, 40,5 x 35,8 x 8,95 milimetre boyutlarında ve 19,5 g ağırlığında raflarda yerini alacak.

Giyilebilir cihaz, Zepp uygulaması aracılığıyla Bluetooth 5.0 BLE aracılığıyla akıllı telefonlara bağlanıyor ve etkinlik takibi için yerleşik GNSS’ye (GPS, GLONASS) sahip. Ek olarak, temassız ödemeler ve transit geçişler için NFC’yi de beraberinde getiriyor.

Özellikler hakkında konuşursak, 70’den fazla spor modunu, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi izleme, uyku izleme, adet döngüsü izleme, stres izleme, otomatik egzersiz algılama ve PAI skorunu da destekliyor.

Son olarak, akıllı saat, dahili bir manyetik şarj tabanı ile şarj olan 220 mAh pil ile destekleniyor (tam olarak şarj olması yaklaşık 2 saat sürer). Huami, saatin temel saat modunda kullanıldığında karışık kullanımla 14 günlük pil ömrü, yoğun kullanımla 7 günlük pil ömrü ve 21 günlük devasa pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Amazfit GTS 2 Mini 106 dolar fiyatla satılıyor ve Deep Pine Green, Rose Powder ve Obsidian Black olmak üzere üç renk seçeneğini de beraberinde getiriyor.