Amazfit GTS 2e ve GTR 2e, Bugün CES 2021’de Tanıtılacak!

Resmi Amazfit Twitter hesabından atılmış bir tweet, Amazfit GTS 2 ve GTR 2 ailesinin CES 2021’in 1. Günü olan 11 Ocak Pazartesi, yani bugün açıklanacağını ortaya çıkardı. Saatlerin küresel versiyonu birkaç yeniliği de beraberinde getirebilir.

Lansman aslında Amazfit GTS 2e ve Amazfit GTR 2e için, küresel tanıtımına işaret ediyor. Çin’de piyasaya sürülen GTS 2 ve GTR 2 ile neredeyse aynı görünüyorlar.

Söylediğimiz gibi, iki akıllı saat, birkaç ay önce piyasaya sürülen kardeşlerinin daha uygun fiyatlı modelleri, ancak daha düşük bir fiyat etiketinin yanı sıra daha iyi bir pil ömrü de vaat ediyorlar.

Amazfit GTS 2e, 2.5D camlı 1.65 inç Super Retina AMOLED ekrana sahip. 90 adede kadar spor modunu destekliyor ve ayrıca kalp atış hızı ölçümü, SpO2 ölçümü ve sıcaklık ölçümü de yapabiliyor.

Amazfit GTS 2 gibi yerleşik bir depolama alanı yok, hoparlörü de yok, bu yüzden çağrıları almak için kullanamıyorsunuz. Çin versiyonu XiaoAI asistanı ile birlikte geliyor ancak küresel versiyonda Amazon’un Alexa asistanı olmasını bekliyoruz.

Tipik kullanım pil ömrü, Amazfit GTS 2‘nin iki katı olan 14 gün olarak belirtiliyor. Akıllı saat Çin’de yaklaşık 123 dolar fiyatla satılıyor, bu nedenle küresel versiyon için 140 doların altında bir fiyat etiketi bekliyoruz.

Amazfit GTR 2e, daha küçük 1,39 inçlik yuvarlak AMOLED ekrana sahip ancak sıcaklık sensörü, SpO2 sensörü, kalp atış hızı ölçümü ve uyku takibi gibi GTS 2e ile aynı özellikleri de beraberinde getiriyor.

Standart Amazfit GTR 2 gibi yerleşik bir depolamaya sahip değil ve ayrıca bir hoparlörü bulunmuyor. Ancak pil ömrü (tipik kullanım) GTR 2’ye göre 10 gün daha fazla ve temel saat modunda 45 güne kadar çıkıyor. Saatin GTS 2e ile aynı fiyata sahip olması bekleniyor.