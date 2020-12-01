Amazfit Pop Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün erken saatlerde Huami, iki yeni akıllı saat duyurdu. Bunlardan biri, demin haberini paylaştığımız Amazfit GTS 2 Mini oldu. İşte bu yazımızda Amazfit Pop Pro adlı ikinci modele biraz daha yakından bakacağız. Adından da anlaşılacağı gibi, bu yeni giyilebilir cihaz, yakın zamanda piyasaya sürülen Amazfit Pop‘un daha yüksek bir versiyonu.

Amazfit Pop, küresel pazarlarda mevcut olan Amazfit Bip U‘nun yeniden markalandırılmış haliydi. Benzer şekilde, yeni açıklanan Amazfit Pop Pro, aslında piyasaya sürülmemiş Amazfit Bip U Pro olarak da belirtilebilir.

Pro modelini ele alacak olursak saat, etkinlik takibi için yerleşik GPS, pusula (jeomanyetik sensör) ve Xiaomi Xiao AI ses asistanı için mikrofon ( uluslararası pazarlarda Amazon Alexa) gibi bazı bonus özelliklerle normal model ile aynı özelliklere sahip.

Amazfit Pop Pro’nun 320 x 302 piksel ve 305 ppi çözünürlüğe sahip 1,43 inç TFT LCD panele sahip olduğu söyleniyor. Bu ekran ayrıca parmak izi önleyici kaplamaya sahip bir 2.D camla korunuyor. Bu akıllı saatin de 5ATM’ye kadar suya dayanıklı olduğu söyleniyor.

Cihaz Huami BioTracker 2 PPG Biyolojik Optik Sensör (kalp atış hızı sensörü ve SpO2 sensörü), ivmeölçer ve jiroskop sensörü ile birlikte geliyor. Zepp uygulaması aracılığıyla akıllı telefonlara bağlanmak için Bluetooth 5.0 BLE kullanıyor. Ayrıca temassız ödemeler ve transit geçişler için NFC desteği de sunuyor.

Özellikler söz konusu olduğunda, 60’tan fazla spor modunu, 50’den fazla saat ara yüzünü, kalp atış hızı izleme, kan oksijen seviyesi izleme, uyku izleme, stres izleme, adet döngüsü izleme, otomatik egzersiz algılama ve PAI skorunu destekliyor.

Diğer yaygın özellikler arasında saat, alarm, kronometre, kamera deklanşörü, uygulama bildirimleri, çağrı ve mesaj uyarıları, müzik çalma kontrolü, hava durumu ve telefonumu bul uygulamaları da yer alıyor.

Yeni giyilebilir cihaz, birlikte verilen bir manyetik şarj tabanı aracılığıyla şarj edilen yaklaşık 2 saat süren 225 mAh pil ile destekleniyor. Şirket, saatin tam şarjla 9 güne kadar pil ömrü sunduğunu iddia ediyor. Yaklaşık 61 dolara piyasaya sürülen akıllı saat Carbon Black, Cherry Powder ve Pine Green adlı üç renk seçeneği sunuyor.