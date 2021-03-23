Amazfit T-Rex Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huami’nin Amazfit markası, merakla beklenen T-Rex Pro akıllı saatini piyasaya sürdü. Giyilebilir cihaz, CES 2020’de piyasaya sürülen ve etkileyici incelemelerle çok satan bir ürün olan T- Rex’i bir adım öteye taşıyor.

Amazfit T-Rex Pro, kardeşinin sağlam tasarımını koruyor. Saatin 15 askeri testten geçtiği ve farklı türden aşırı koşullara dayanacak şekilde tasarlandığı bildirildi. Amazfit ayrıca, saati üç ekstra dayanıklılık testine tabi tuttu.

Amazfit T-Rex Pro, 360 x 360p ve 277PPI çözünürlüğe sahip 1.3 inçlik her zaman açık AMOLED ekran sunuyor. Ekranda bir Corning Gorilla Glass 3 koruma katmanı ve bir oleofobik kaplama bulunuyor. Ayrıca 3 eksenli bir ivme sensörü, bir kan-oksijen doygunluk ölçüm sistemi, bir Jeomanyetik sensör, bir Altimetre, 3 eksenli bir jiroskop, 10 ATM su direnci ve GPS’in dört küresel navigasyon uydu sistemi ile birlikte geliyor. Saat, GLONASS, BeiDou, Galileo navigasyon sistemlerini ve Bluetooth 5.0 BLE’yi destekliyor.

Saatin tasarımı çekici ve çerçevesi, ağırlığı hafif tutan ve shoş, sağlam dokusunu tamamlayan metal kaplamalı bir dış çerçeveye sahip. Kayış, terin kolayca akmasını sağlayan bir tasarım bulunduruyor. Aynı zamanda cilt dostu silikon malzemeden yapılmış.

Saat 100’den fazla spor modu ile birlikte geliyor ve Amazfit’in RTOS’uyla destekleniyor. Yerleşik BioTracker 2 PPG Biyo-İzleme Optik Sensör sayesinde 24 saatlik kalp atış hızı monitörüne sahip ve kalp atış hızı çok yüksekse kullanıcıyı uyarıyor. Aynı zamanda uyku izleme özelliği ile birlikte geliyor.

Güç için, tipik kullanımda 18 güne kadar ve yoğun kullanımda 9 güne kadar dayanabilen 390 mAh pil bulunduruyor. Pil, GPS modunda 40 saate kadar dayanıyor ve şarj edilmesi sadece 1,5 saat sürüyor. Şarj işlemi, manyetik bir şarj tabanı aracılığıyla yapılıyor.

Akıllı saat, Meteorite Black, Desert Grey ve Steel Blue olmak üzere üç renk seçeneğiyle geliyor. Fiyatı ise 180 dolar olarak belirtilen saat, 23 Mart’ta Amazfit US üzerinden ve 31 Mart’ta İngiltere’de Argos ve Amazfit UK üzerinden satışa sunulacak.