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Amazfit T-Rex Pro’nun Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Ayşen Sıla

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amazfit ic1

Huami, çok yakında yeni bir akıllı saat piyasaya sürebilir. Üretici henüz Amazfit veya Zepp markaları altında yeni bir akıllı saatin çıkacağını onaylamadı. Fakat Amazfit T-Rex Pro adlı bir saat ortaya çıktı ve özellikleri de sızdırıldı.

Amazfit T-Rex Pro’yu ilk kez duymuyoruz. Ocak ayında bir sızıntı, Huami’nin bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni akıllı saatler arasında olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise özel bir sızıntı sayesinde saate ilk kez göz atma imkanı bulduk.

amazfit ic1

Geçen yıl açıklanan Amazfit T-Rex Pro ile Amazfit T-Rex arasında hem iç hem dış özellikleri konusunde pek çok benzerlik bulunuyor. Tasarım neredeyse hiç değişmemiş görünüyor ancak üç yeni renk bulunduruyor. Yeni saatin özellikleri şu şekilde belirtiliyor:

-Gorilla Glass korumalı ve oleofobik kaplamalı -1,3 inç AMOLED ekran
-360 x 360 çözünürlük
-BioTracker 2 PPG
-3 eksenli hızlanma sensörü
-3 eksenli jiroskop
-Jeomanyetik sensör
-Altimetre
-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
-RTOS tabanlı yeni işletim sistemi
-Bluetooth 5.0 BLE
-Android 5.0+ ve iOS 10.0 çalıştıran cihazlar için destek
-390mAh batarya
-10 ATM su geçirmezlik derecesi
-47,7 mm x 47,7 mm x 13,5 milimetre; 59,4 gram

amazfit ic1

Gördüğünüz gibi, ekran boyutu ve pil kapasitesi değişmedi. Bununla birlikte, Amazfit T-Rex Pro artık daha yeni BioTracker 2 PPG sensörüne ve daha yüksek bir su geçirmezlik derecesine sahip.

Ayrıca standart modelden daha fazla navigasyon uydu sistemini destekliyor. Sızıntı, akıllı saatin siyah, gri ve yeşil olmak üzere üç renkte mevcut olacağını söylüyor. Orijinal, kamuflaj versiyonu da dahil olmak üzere beş renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

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