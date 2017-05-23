Amazon, App Store ve Google Play’de Echo Look uygulamasını yayınladı

Amazon yaklaşmakta olan Echo Look cihazıyla ilgili mobil uygulamayı yayınladı ve artık iOS ve Android cihazlarda indirebilirsiniz. Echo Look, esas olarak bir stil denetleyicisi olarak işlev görmek üzere tasarlanmış, ancak yine de yalnızca davetiyeyle kullanılabilir olan, telefonsuz bir kameradır. Amazon olası yayınlanma tarihi hakkında herhangi bir bilgi vermedi, ancak insanları heyecanlandırmak için cihaz hakkında yeterince bilgi paylaştı.

Kamera, yalnızca sesinizi kullanarak fotoğraf çekmenizi veya kısa videolar kaydetmenizi sağlar. Algoritmalar daha sonra görünümünüzü tarar ve moda seçeneklerinizin mantıklı olup olmadığı konusunda size tavsiyeler verir; aynı zamanda birden fazla kıyafet için karşılaştırma derecelendirmeleri sağlar. Cihaz, stil ve modellerinizi “öğrenebilir” ve size en iyi tavsiyeyi vermek için profesyonellerin görüşlerini kullanabilir.

Echo Look da Alexa-enabled, yani cihazın genişleyen bir Alexa beceri ve güncellemelerinden faydalanması gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca resimlerinizi Amazon’un bulutuna yükleyebilir ve onları sesli komutlarla kolayca paylaşabilirsiniz. Ayrıca, cihazın dünyadaki yetenek geliştiricilere yaratıcılık kazanması ve entegre Alexa yazılımıyla tamamen yeni bir niş yaratması için bir yön vereceğini düşünüyoruz.

Bununla birlikte, Amazon, Echo Look davetiyelerin yalnızca programın ötesinde kullanılabilir hale getirmeden önce, onun tüm özelliklerini veya bu konuda moda tadını takdir etmek zor. Daha geniş bir kitleye sunulduktan sonra 199 $ karşılığında satın alabileceksiniz.