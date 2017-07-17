Amazon, Apple İle Olan Savaşına Echo’nun Güncellenmiş Hali İle Girecek

Yaklaşık üç yıl önce duyurulan Amazon‘un akıllı ev cihazı Echo, teknoloji endüstrisinde neredeyse öncü bir değişiklik getirdi. Şirketin hareketi olağandışıydı, en yakın rakibi bir buçuk yıl sonra piyasaya sürüldü. Apple‘ın Homepod‘un geçen aya açıklanması ile pazar şimdi ciddi bir rekabet için hazırlanıyor ancak Amazon da rakipleri karşısında uyumuyor. Yeni raporlar, e-ticaret devi Echo’nun bir sonraki modelinde Cupertino merkezli şirketin meydan okumasına karşılık vereceğini göstermekte.

Yeni Echo’nun, yuvarlak kenarlı ve kumaş benzeri bir örtüyle yumuşak bir tasarıma sahip olduğu bildirildi. Mevcut jenerasyon düz kenarlı bir silindir ve plastik bir gövdeye sahip. Amazon açıkça daha kaliteli bir görünüm için uğraşıyor. Ses sistemi de geliştirilecek. Mevcut tasarımda bir adet büyük tweeter ve woofer bulunurken ve yeni modelde bir çok tweeter bulunmaksı bekleniyor. İlginçtir, HomePod’un yedi tweeteri var.

Raporda, mikrofon teknolojisinde bazı iyileştirmeler yapılması da öne sürülürken, Amazon’un o bölgede ne yapmayı planladığı belli değil. Echo, HomePod’un altı ve Google Home‘ın ikisine karşı yedi mikrofon dizisine sahiptir. Güncelleşmenin çoğunun yazılım ve akustik tarafında olacağını varsaymak gayet doğal. Söylenen değişiklikler olduktan sonra şirketin HomePod üzerindeki fiyat avantajını koruyup korumayacağı halen bilinmiyor.

Amazon, tamamlayıcı bir donanımla cihazın etrafında eksiksiz bir ekosisteme sahiptir ve Alexa ile sürekli olarak bu geliştirilmektedir. Dünyadaki en zengin teknoloji şirketiyle uğraşmak anlamına gelse bile, şirketin bu pazara hakim olma niyetinde olduğunu varsaymak yanlış olmayacaktır.